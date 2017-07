Google DeepMind încearcă să facă parkour și învață din căzături

Proiectul de inteligență artificială al celor de la Google, DeepMind, practică parkour și este din ce în ce mai bun la acest sport.

Cercetările din domeniul inteligenței artificiale sunt destul de interesante, dar duale. Pe de-o parte, asistăm la experimente făcute cu tehnologie de ultimă generație, iar pe de altă parte suntem martorii unor teste destul de amuzante făcute cu ajutorul acestor sisteme.

În cea de-a doua categorie intră un nou proiect realizat de către DeepMind și disponibil aici. Cercetarea explorează modul în care învățarea prin sprijin poate fi folosită pentru a învăța un calculator să navigheze prin medii complexe și necunoscute. Acesta este un tip de cercetare fundamentală testată în lumile virtuale, momentan, însă în viitor ar putea ajuta roboți care să urce scările din casa ta.

Agents having fun in Parkour! Cool paper from colleagues at DeepMind https://t.co/X0PwKXrQ2M pic.twitter.com/yMT6XCNv45

— Oriol Vinyals (@OriolVinyalsML) July 10, 2017