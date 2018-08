God of War se reinventează complet prin cel mai nou update gratuit

God of War este unul dintre cele mai bune jocuri lansate în 2018 și unul dintre titlurile exclusive produse de Sony pentru care merită să-ți cumperi un PlayStation 4. Dacă l-ai terminat deja, printr-un update intitulat New Game+, ai o serie stufoasă de motive să-l iei de la capăt.

După o perioadă de dezvoltare de aproximativ cinci ani, God of War s-a lansat pe 20 aprilie 2018 pentru PlayStation 4 și PlayStation 4 Pro. Jocul creat de Santa Monica Studio sub conducerea lui Cory Barlog a fost optimizat la maxim pentru a profita de toate abilitățile hardware ale celor mai noi console de la Sony. Jocul cu numărul opt din serie publicat de Sony Interactive Entertainment vine după God of War 3 lansat în 2010 și este primul lansat în exclusivitate pentru PS4.

Fiind unul dintre puținele jocuri lansate în 2018 care este construit doar în jurul unei campanii single player, mulți dintre cei care l-au cumpărat se gândeau că o să strângă praful după ce-l termină. Din fericire, Aaron Kaufman de la Santa Monica Studio a confirmat că până la sfârșitul acestei luni vei avea un motiv foarte important să retrăiești întreaga campanie din nou.

După ce ai terminat God of War pe orice dificultate și ți-a instalat actualizarea New Game+, vei avea acces la un nou mod de joc. Nu contează dacă ai terminat misiunile acum 2 luni sau ți-ai propus să închei jocul săptămâna viitoare. După 20 august, vei avea în meniul principal butonul New Game+.

În practică, când de joci God of War în noul mod, vei avea acces la o serie stufoasă de armuri și upgrade-uri noi, pe lângă inamici mai greu de învins. În plus, de dragul eficienței, vei putea să sari peste secvențele cinematice, pentru că le-ai văzut deja. Toate armurile și upgrade-urile pe care le-ai dobândit în campania obișnuită cu Atreus și Kratos se vor păstra în New Game+ și le vei avea la dispoziție din primul moment de joc. Aceste particularități ar trebui să-ți facă viața mai ușoară, dar noua campanie va pune o mare presiune pe abilitățile tale de gamer.