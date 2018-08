Germanii vor permite folosirea svasticilor în jocuri video

Folosirea svasticilor în jocurile video nu e chiar cel mai ieșit din comun lucru, însă în Germania titlurile sunt modificate astfel încât să nu afișeze simbolul. Lucrurile se schimbă însă.

Dacă vrei să joci jocuri video violente, cu tentă istorică și care să fie conforme cu realitățile ilustrate, sigur nu ai vrea s-o faci în Germania. Legile din țară sunt destul de stricte în ceea ce privește conținutul violent sau, într-un caz special, cel care amintește de trecutul nazist al statului.

Într-adevăr, folosirea de elemente naziste pentru promovarea cultului n-ar trebui să fie acceptată, dar folosirea simbolurilor strict pentru a păstra autenticitatea unor jocuri, de exemplu, ar fi trebuit să fie permisă. Milioane de jucători s-au tot plâns de versiunile cenzurate ale jocurilor preferate, însă de acum, lucrurile se schimbă.

Dezvoltatorii de jocuri aveau și până acum libertatea de a afișa svastici în jocuri, doar că titlurile lor n-ar fi primit un rating de vârstă și n-ar fi putut fi scoase la vânzare. De acum încolo, însă, Guvernul a luat decizia ca, în situații individuale, să le fie acordat dreptul dezvoltatorilor să afișeze aceste simboluri anti-constituționale.

În industria filmelor, permisiunea de a folosi simboluri naziste a existat de mult timp, însă în jocuri precum Call of Duty: WWII sau Wolfenstein 2: The New Colossus, situația e alta. Până acum, producătorii de jocuri trebuiau să dea asigurări scrise că titlurile lor nu conțin simboluri anti-constituționale pentru a putea primi o clasificare de vârstă. De acum, fiecare joc care conține asemenea simboluri va fi analizat individual și se va decide dacă poate fi publicat astfel.