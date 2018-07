Cele mai vândute jocuri video din prima jumătate a anului 2018

Este binecunoscut faptul că pe perioada verii nu prea se lansează jocuri video, dar asta nu oprește ca industria să genereze venituri în creștere.

Atât în iunie, cât și în mai s-au cumpărat jocuri video la nivel global în valoare de 9.1 miliarde de dolari, un plus de 15% față de perioada similară din 2017. Această creștere este susținută în principal de jocurile de console și jocurile pentru smartphone-uri, care au avut creșteri de 23% față de anul trecut, potrivit informațiilor firmei de cercetare SuperData.

Vânzările de PC s-au aflat în scădere în această perioadă, dar asta nu a oprit PUBG Corp să vândă peste 4.7 milioane de copii ale PlayerUnknown’s Battlegrounds în cadrul campaniei de discount-uri de vară realizată de Steam. Atunci jocul se vindea cu 20 de dolari, față de 30 de dolari cât costă acum. Astfel, luna iunie a fost cea mai bună pentru PUBG Corp din octombrie 2017 până acum.

Expansionul pentru The Sims 4 s-a vândut bine, în peste 800.000 de copii. Ubisoft a reușit să vândă peste 700.000 de copii ale jocului The Crew 2 pentru PC, dar și console. Un alt bestseller din această jumătate de an este Call of Duty: WWII, lansat în noiembrie 2017.

Acestea sunt cele mai achiziționate/jucate jocuri potrivit datelor SuperData. Despre ce jocuri aleg românii și cât cheltuiesc pe el am scris aici.

PC

1. League of Legends

2. Dungeon Fighter Online

3. PlayerUnknown’s Battlegrounds

4. Crossfire

5. Fantasy Westward Journey Online II

6. Fortnite: Battle Royale

7. World of Warcraft

8. World of Tanks

9. DOTA 2

10. Counter-Strike: Global Offensive

Console

1. Fortnite: Battle Royale

2. FIFA 18

3. Call of Duty: WWII

4. The Crew 2

5. Grand Theft Auto V

6. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

7. NBA 2K18

8. God of War

9. Far Cry 5

10. Overwatch

Mobile

1. Honour of Kings

2. QQ Speed

3. Pokemon Go

4. Knives Out

5. Fantasy Westward Journey

6. Clash Royale

7. Monster Strike

8. Fate/Grand Order

9. Candy Crush Saga

10. Clash of Clans

Industria jocurilor video merge bine și probabil va continua traseul ascendent deoarece pentru a doua jumătate a anului sunt așteptate câteva jocuri importante precum Red Dead Redemption 2, Destiny 2: Forsaken, Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Odyssey, Battlefield 5 sau Fallout 76.