Game of Thrones, ultimul sezon, apare în primul trailer ca să știi ce aștepți

După o perioadă de bâlbâială și secretomanie din partea HBO, știm că noul sezon, și ultimul, din Game of Thrones va fi lansat în 2019, în primăvară. Acum avem și primele imagini.

Ultimul sezon din Game of Thrones încheie o serie de un succes imens. Fie c-a fost piratat serialul, fie c-a fost urmărit pe platforma HBO sau pe TV, a transformat ireversibil genul de serial TV. Totodată, sunt așteptate finaluri cât se poate de dramatice pentru personaje, dar și o producție impresionantă, dat fiind că e și ultimul capitol.

Odată cu Game of Thrones, HBO promovează și câteva producții noi. Vom avea parte de continuare Big Little Lies, cu Meryl Streep, Veep, The Deuce, Barry şi noutăţi ca Pod Save America şi Camping. Poți să-ți treci pe listă și documentarul Jane Fonda – In Five Acts şi Flight of the Conchords se numără între noile producţii.

Între noile seriale care vor fi lansate în 2019 se numără Watchmen, Demimonde, The Nevers şi Time Traveler’s Wife.

Perioada de lansare a noului sezon din Game of Thrones a fost confirmată de Casey Bloys, președinte HBO pentru departamentul de programe. În iulie 2018, el a declarat pentru un post de televiziune american că sezonul 8 din Game of Thrones va fi lansat cel mai probabil în prima jumătate a lui 2019. Inițial, una dintre actrițe a indicat aprilie 2019 ca lună de lansare. Dacă te întrebi de ce n-avem o dată exactă, ei bine, e o mică parte din planul HBO de-a crește așteptarea.

În ianuarie 2018, actrița Maisie Wiliams, cea care o interpretează pe Arya Stark, a dezvăluit într-un interviu că filmările pentru Game of Thrones se vor încheia în decembrie 2018, așa că primul episod din sezonul final ar trebui difuzat în aprilie 2019. Această afirmație a fost retrasă la scurt timp după ce-a fost făcută (din motive evidente). Până atunci, așteaptă la un val de teasere lansate de HBO la diverse momente cheie.