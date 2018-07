Game of Thrones, aproape de lansare: când o să vezi ultimul sezon

Ultimul sezon din Game of Thrones este așteptat ca pâinea caldă. HBO a confirmat că e gata pentru 2019 și acum avem un interval de lansare.

Anul trecut, după ce fanilor Game of Thrones li s-au oferit doar șapte episoade în sezonul 7, au fost loviți de încă o dezamăgire, cu privirea la amânarea datei de lansare a sezonului final. Toți se așteptau ca sezonul 8 să apară anul acesta, dar producătorii au confirmat rapid că abia în 2019 va fi lansat.

Din 2017, se tot vehiculează tot felul de date eronate când ar trebui să te bucuri de ultimul sezon al serialului, dar nimeni nu știe sau nu dorește să dezvăluie când va apărea.

Casey Bloys, președintele HBO al departamentului de programe, a declarat pentru un post de televiziune american că sezonul 8 din Game of Thrones va fi lansat cel mai probabil în prima jumătate a lui 2019. Este tot o informație inexactă, dar una dintre foarte puținele oficiale, venite chiar de la reprezentanții HBO.

Prin urmare, dacă ești fan al celui mai vizionat serial din istorie, vei în continuare ținut în ceață, dar trebuie să știi că vara, nimeni nu lansează sezoane noi de la niciun serial, iar toamna, grilele sunt destul de încărcate, așa că e puțin probabil să lanseze chiar atunci cel mai îndrăgit serial.

Actrița Maisie Wiliams, cea care o interpretează pe Arya Stark, a dezvăluit într-un interviu că filmările pentru Game of Thrones se vor încheia în decembrie 2018, așa că primul episod din sezonul final ar trebui difuzat în aprilie 2019. Această afirmație a fost retrasă la scurt timp după ce-a fost făcută. Că o fi fost una reală sau nu, nu este exlus ca aprilie să fie luna corectă.

Este o veste bună pentru fanii Game of Thrones, mai ales că Bloys ne asigură că putea fi și mai rău de-atât. Ai fi putut aștepta până ce George R. R. Martin ar fi terminat ultimele două cărți, Winds of Winter și A Dream of Spring.

Din fericire nici producătorii n-au răbdare să se întâmple asta, de aceea subiectul serialului va avea o oarecare interpretare proprie, puțin distinctă de a celui din cărți.