„Tatăl” Game of Thrones revine cu acest serial care să-ți umple nopțile

George R.R. Martin scrie de foarte mult timp. Abia cu apariția serialului Game of Thrones la HBO scriitorul a devenit cunoscut lumii întregi. De atunci, foarte mulți executivi de la Hollywood au început să caute prin operele lui Martin ceva care ar putea replica succesul pe care l-a avut serialul HBO.

O soluție, crede canalul TV Syfy, ar putea fi cartea Nightflyers, o culegere de povestiri care conține șase povestiri scurte. În cadrul San Diego Comic-Con, cei de la Syfy au dezvăluit primul trailer pentru serialul Nightflyers care este bazat pe o nuvelă a celebrului George R.R. Martin, creatorul Game of Thrones.

Primul teaser a fost lansat în luna martie a acestui an, dar acum avem un trailer în care începem să ne dăm seama cum va fi noul serial. În martie, George R.R. Martin a spus că serialul va fi ca „Psycho” (filmul celebru a lui Alfred Hitchcock), dar în spațiu.

Ce știm este că Pământul este pe moarte și echipajul Nightflyer se aventurează în spațiu pentru a găsi un alt loc unde omenirea ar putea supravețiu. Bineînțeles, odată ce misiunea începe există o problemă la bordul navei și mai multe persoane mor. Echipajul realizează că ceva nu este în regulă cu nava și că nu se pot reîntoarce pe Pământ.

Serialul este realizat și difuzat în State de către Syfy, și de Netflix pe restul globului. Deci vom putea vedea și noi acest SF/Horror care se anunță interesant. Din păcate, Martin nu a fost implicat în realizarea serialului deaorece are un contract de exclusivitatea cu HBO.

Reamintim că Nightflyers a fost adaptată deja sub forma unui film în 1987, iar această serie se anunță a fi o adaptare a cărții și a filmului. Syfy are nevoie de un nou serial science fiction de succes după ce a renunțat la The Expanse, care a fost preluat de Amazon, și la Dark Matter.