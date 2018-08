„Tatăl” Game of Thrones a dezvăluit de ce adoră să-și ucidă personajele

George R.R. Martin, autorul mai multor romane fantastice după care s-a realizat celebrul serial HBO Game of Thrones, a mărturisit cine l-a inspirat să ia o decizie radicală față de cele mai îndrăgite personaje pe care le-a creat.

În așteptarea ultimului sezon din Game of Thrones, producătorii și regizorii HBO, dar și George R.R. Martin, mai dezvăluie câte un pont pentru a mai îndulci lunga așteptare a fanilor. Scriitorul a făcut de curând o declarație deloc optimistă.

George R.R. Martin a dezvăluit la televiziunea americană PBS cine a fost sursa sa de inspirație pe când era doar un simplu băiețel din New Jersey. Omul care i-a marcat copilăria și l-a determinat să creeze unul dintre cele mai citite romane fantastice din istorie a fost, nimeni altul, decât J.R.R. Tolkein, creatorul romanului Lord of the Rings.

Romanul lui Tolkein i-a schimbat viața lui Martin și l-a convins că nimic nu e mai stimulativ și mai dramatic pentru cititor decât uciderea tuturor personajelor, inclusiv a celor favorite și pozitive.

Martin a preluat de la Tolkein nu doar pasiunea de a scrie aproape fără întrerupere un roman fantastic, dar și influența pe care o au anumite personaje asupra cititorului. Pentru Martin, pe când avea doar 13 ani, moartea lui Gandalf a fost tragică și marcantă, dar, deși i-a întristat copilăria, acest lucru i-a schimbat percepția despre personajele din lumea fantastică.

„Nu vă pot explica impactul pe care l-a avut (moartea lui Gandalf – n.r.) când aveam 13 ani. Nu-l poți ucide pe Gandalf!”, a spus acesta. Totuși, poți, dacă vrei să trezești cititorului niște emoții speciale, puternice, care-l leagă și mai mult de poveste.

Poate că e crudă strategia unui scriitor de a impresiona în asemenea hal un copil de 13 ani, dar romanul capătă cu totul alte proporții și semnificații, iar serialul Game of Thrones a preluat această strategie. „Azi, oricine poate muri”, a spus George Martin, făcând referire la personajele sale.

Game of Thrones nu este un serial pentru copii. Sexualitatea, brutalitatea și decepțiile care apar permanent de-a lungul firului narativ sunt departe de a fi potrivite pentru copii, iar modul în care sunt torturate, fizic și psihologic personajele, dar și morțile fie stupid de banale, fie îngrozitor de violente pe care le-au avut unele dintre ele, nu pot fi suportate de oricine.

Nu știm sigur dacă George R.R. Martin ne-a dezvăluit detalii cu privire la finalul romanului, ce ar putea fi preluate și de sezonul final Game of Thrones, dar, cu siguranță ai face bine să nu te atașezi prea tare de cele mai îndrăgite personaje precum Jon Snow, Daenerys Targaryen sau Jaime Lannister.