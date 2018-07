Serialul The Expanse se transformă într-un joc RPG

Dacă în timp ce vedeai episoade din serialul The Expanse te-ai gândit că ar fi frumos un joc în acest univers atunci nu mai trebuie să aștepți mult deoarece dorința ți se va îndeplini.

Cu mult timp înainte ca The Expanse să ajungă pe mici ecrane și chiar înainte ca acest univers să fie transformat într-o serie de romane de către James S.A Corey, The Expanse a fost gândit ca un joc RPG. Acum, lumea science fiction se întoarce la rădăcini datorită studioului Green Ronin Publishing care a lansat recent un proiect pe Kickstarter.

În 2001, Ty Frank a început să lucreze la o operă science fiction care avea să se transforme în The Expanse. Acesta a fost inspirat de cărți SF, precum The Stars My Destination a lui Alfred Bester, și a început să schițeze o lume SF pentru un joc video, apoi o companie chinezească s-a dovedit interesată de ideile lui pentru un MMORPG.

Jocul online nu s-a mai realizat așa că Frank a reciclat ideile și le-a transformat într-un joc online RPG și într-un alt joc clasic pen and paper care a atras atenția lui George R.R. Martin și a lui Daniel Abraham, care avea să devină colaboratorul lui Frank. Asta avea să se transforme într-un prim roman numit Leviathan Wakes ce a fost scris de Ty Frank alături de Daniel Abraham sub pseudonimul James S.A Corey.

Mai departe au urmat alte șapte cărți. În total există nouă romane din acest univers, ultima fiind programată să fie publicată pe 4 decembrie 2018. Canalul de televiziune SyFy a adaptat cărțile într-un serial TV care a avut trei sezoane. Serialul a fost anulat de SyFy pentru ca apoi să fie preluat de Amazon, astfel sezonul patru ar trebui să apară anul următor pe platforma de streaming a Amazon.

Green Ronin Publishing a achiziționat drepturile de utilizare și va crea propriul joc pen and paper The Expanse. Exact cum fusese intenția de la început.

Pentru realizarea jocului studioul a cerut 30.000 de dolari, iar în trei zile compania a primit deja peste 190.000 de dolari.

Dacă dorești jocul trebuie să plătești 50 de dolari pe Kickstarter, iar titlul ar ajunge la tine cândva în ianuarie 2019.