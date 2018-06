Primele detalii oficiale despre serialul Lord of the Rings au ajuns online

Lord of the Rings ar putea fi unul dintre cele mai scumpe seriale produse vreodată, iar detaliile oferite de oficialii Amazon pe marginea subiectului sunt promițătoare.

Seria de filme Lord of the Rings a lui Peter Jackson este una foarte apreciată de fanii filmelor de aventură și fantastice. Din acest motiv, este foarte mare numărul celor care și-au exprimat curiozitatea vizavi de transformarea francizei într-un serial cu buget mare.

Într-un interviu acordat de curând publicației Deadline, șeful Amazon Studios și-a manifestat deja bucuria pe marginea modului în care evoluează procesul de producție al show-ului. Jennifer Salke a insistat pe faptul că, deși proiectul este la început, câteva particularități importante au fost deja bătute în cuie.

Serialul Lord of the Rings va include câteva personaje familiare. Deși Amazon nu va recrea peliculele lui Jackson, nici nu va începe de la zero. În schimb, va căuta să-și creeze propriul public și o identitate originală. Momentan, nu se știe care va fi implicarea lui Peter Jackson în dezvoltarea proiectului, dar sunt șanse destul de mari să-și dea cu părerea pe marginea modul în care va evolua povestea sau vor fi realizate decorurile.

Amazon negociază cu Jackson și sunt șanse foarte mari să relocheze un întreg studio de producție în Noua Zeelandă pentru menținerea tematicii vizuale a filmelor originale. Simon Tolkien a stat de vorbă cu producătorii iminentului show cu referire la modul în care vor fi transpuse pe film scrierile bunicului său, dar până la această oră, nu au fost numiți niște scenariști pentru serial.

Una peste alta, este mai evident ca niciodată faptul că Amazon conștientizează valoarea reală a unei francize precum Lord of the Rings. Dacă își joacă cărțile cum trebuie, cu al său PrimeVideo și un serial cu apel global, Amazon are toate ingredientele pentru a fura niște abonați de la Netflix.