Lansările care-ți arată că Huawei este gata să nu mai depindă de alții

Micile anunțuri pe care Huawei le-a făcut la Roma îți arată intențiile companiei de a deveni un jucător influent în piață și că nu vrea să mai depindă de alții.

Huawei a organizat evenimentul Huawei European Innovation Day unde s-au trasat linii pentru viitorul companiei, dar și pentru viitorul tehnologiei. S-a vorbit despre 5G, mașini autonome, inteligență artificială și cloud, însă s-au făcut și alte câteva anunțuri mai mici care te-ar putea interesa.

Apple, Samsung și Google sunt companii de tehnologie uriașe ce produc hardware, dar și software. Fiecare dintre ele are un sistem de operare (Samsung o interfață pentru telefoane), un asistent virtual, dar și un sistem de plată.

Huawei produce telefoane, are un sistem de operare (pe ceasuri) și o interfață (EMUI), dar nu și un asistent digital sau un sistem de plată. Nu în Europa, cel puțin. Ei bine, acum au anunțat că începând cu 2019 asistentul Huawei (care nu are un nume încă) va fi funcțional pe continent, la fel și sistemul de plată Huawei Pay.

Practic, asistentul Huawei va funcționa la fel ca Google Assistant sau Bixby: îți va oferi știrile care te interesează, vei putea rezerva bilete de avion, tururi turistice, vei primi avertizări de vreme și așa mai departe.

Huawei Pay este destul de simplu de înțeles: vei putea plăti cu telefon, indiferent de locul de unde ai cardul bancar. Deocamdată, la noi în țară nu este prezent nici Samsung Pay, nici Google Pay, Apple Pay sau Fitbit Pay, iar dacă vrei să plătești cu telefonul acum trebuie să fii client ING sau Banca Transilvania.

Va fi interesant de văzut cine aduce serviciul primul în România și cine va câștiga publicul.

Tot în cadrul evenimentului, reprezentanții Huawei au menționat magazinul de aplicații la Huawei numit AppGallery crește foarte mult și că încheie parteneriate cu mai multe companii pentru a-și aduce aplicațiile și jocurile în magazinul lor.

Huawei estimează că anul acesta va vinde 200 de milioane de telefoane și că în acest moment are în jur de 460 de milioane de utilizatori. Sigur, marea majoritate (390 de milioane) sunt din China, iar peste 30 de milioane sunt din Europa, însă numărul crește de la an la an.

Practic, toate aceste schimbări îți arată că Huawei este gata să nu mai depindă de Google pentru aplicații, cloud, pay sau asistent, oferindu-le utilizatorilor propriile servicii.

Vom vedea dacă acesta este un pas în direcția despărțirii de Google, mai ales în contextul în care compania americană le va cere bani producătorilor de telefoane pentru a le da acces la Google Play și celălalte aplicații.

Vicent Pang, președintele Huawei west european region, a declarat pentru Playtech că Huawei are o relație strânsă cu Google și că există discuții pentru a mitiga efectele acestei decizii de a taxa producătorii de telefoane.

Oricum ar fi, cel mai probabil Huawei nu va renunța la Google prea curând deoarece foarte mulți europeni folosesc și preferă aplicațiile gigantului american.