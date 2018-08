Odată ce telefonul a devenit smart, era cazul și altor gadgeturi să-l urmeze, ba chiar să fie create unele noi, potrivite. Dintr-o mare de astfel de dispozitive am ales trei pe care le-am integrat într-un stil de viață activ.

Telefonul, prin opțiunile sale de conectivitate și prin accesul la internet și aplicații, a devenit în ultimii ani un hub în care să-ți centralizezi controlul altor dispozitive. Totodată, este cel mai la îndemână computer. Cu tot acest impact pe care îl are asupra vieții noastre, am privit un pic mai departe de smartphone în sine. L-am completat cu gadgeturi terțe.

Pentru acest experiment am ales un ceas inteligent Fitbit Versa, căști wireless Jabra Elite Sport și o cameră de acțiune GoPro Hero 6. În parte, fiecare îndeplinește câte un scop potrivit omului modern care își documentează și monitorizează viața mai atent.

Fie că vorbim de rutina de zi cu zi, fie că vorbim de vacanță, astfel de dispozitive aduc un plus de valoare celor care îmbrățișează tehnologia și oportunitățile pe care aceasta le oferă.

Cum te ajută un ceas inteligent să-ți contorizezi ritmul cotidian

Fitbit Versa reușește să fie un smartwatch nu doar util, ci și elegant, așa că nu vei avea probleme în a-l integra în ținutele zilnice, fie ele sport sau nu. Astfel, prima parte e rezolvat. E de purtat. Dar ce poate face pentru tine?

Ceasurile inteligente au suferit mult timp de problema urâțeniei, dată fie de un design neplăcut cu totul, fie de dimensiunile mult prea mari. Pentru că nu mă încântă să port un ceas imens la mână, Versa e o opțiune destul de bună. Mai ales în varianta rose gold, cu brățară de culoarea lavandei.

Fitbit Versa reușește să fie destul de diferit față de celelalte modele ale producătorului și oferă o gamă destul de complexă de funcționalități. În egală măsură rămâne intuitiv de folosit. După ce treci de configurarea inițială a ceasului și petreci ceva timp cu el la mână, îți vei da seama mai clar dacă și cât te poate ajuta un asemenea accesoriu.

Am mai folosit aplicații de monitorizare a somnului, dar, oricât de precise ar vrea să pară, niciuna nu se apropie de ce poate oferi un smartwatch.

În rutina zilnică a intrat acum verificarea somnului de noaptea trecută, cu detalii la minut despre fazele somnului și când au avut loc fiecare dintre ele. Tot în aceeași rutină a intrat și verificarea pulsului. Poți să-ți dai seama rapid cam ce s-a întâmplat într-un moment când pulsul ți-a luat-o razna (fluturi în stomac, nervi la birou, sperieturi pe drum, cauzele pot fi multe).

Versa te ajută să faci și sport, fie că e vorba de alergare, ciclism sau înot (iar așa știi că ceasul e rezistent la apă). Pe scurt, conectat la telefon, îți oferă detalii despre viața de zi cu zi, iar unele ți-ar putea servi drept motivație să îmbunătățești ceva.

Poate că nu te vei apuca să faci în fiecare oră 250 de pași, deși ar fi indicat așa cum te anunță un astfel de ceas, dar s-ar putea să te apuci să bei mai multă apă. Exact asta mi s-a întâmplat de când am început să port ceasul, deși suspectez mai degrabă că e vorba de bucuria de a vedea graficul cu valori cât mai ridicate și peste minimul recomandat.

Autonomia Fitbit Versa nu e nici ea de ignorat. Ceasul îți oferă cam patru zile de folosire cu o singură încărcare. E un câștig rezonabil față de alte produse care abia rezistă două zile. Per total, Fitbit Versa îți poate deveni un companion serios atât ziua, cât și noaptea. Singurele momente când va trebui să renunți la el sunt cele când are nevoie de o încărcare. Altfel, poți să-l porți chiar și la duș, dacă nu poți renunța la lipsa a 15 minute de monitorizare a pulsului.

Gadget testat și evaluat de George Stanciu.

Căștile care te ajută să faci și sport, și să te bucuri de muzică

„Căștile wireless perfecte nu există”, aș fi putut să spun în urmă cu un an sau doi pe măsură ce producătorii deveneau prietenoși cu ideea de-a elimina mufa de căști de pe telefoane. Aș fi putut spune asta și-n urmă cu jumătate de an, când am testat AirPods de la Apple. Eu căutam unele mici, confortabile, cu autonomie decentă, care să se conecteze la telefon fără să fac eu pași suplimentari prin setări.

Așa am ajuns la Jabra Elite Sport. Am început să le folosesc fără așteptări, doar cu dispoziția de a le împinge la maximum capacitățile. Preponderent le-am folosit pe iPhone și, din când în când, pe un telefon cu Android.

Așa cum le zice numele, și așa cum o arată și cutia cu produsul, sunt, în special, dedicate celor care fac sport și vor muzică în același timp, adică aproape toți oamenii pasionați de fitness. N-o să mint, nu le-am dorit pentru sport.

Prima reacție a fost de mulțumire, că un producător de căști s-a gândit la aproape tot. În pachet ai suficiente adaptoare cât să se potrivească perfect în urechea ta. Sunt trei perechi de dopuri din silicon, pe care le prefer, trei perechi din spumă și trei „cleme” („wings” – în eng.). Acestea potrivesc căștile mai bine în ureche. Odată terminat pasul acesta te bucuri de ce-au de oferit la nivel de confort și calitate.

Muzica o ascult prin Play Music sau Apple Music și e redată impecabil pentru dimensiunile extrem de reduse ale căștilor. De asemenea, căștile Jabra Elite Sport sunt capabile să preia apeluri și au trei butoane prin care controlezi volumul și ședințele de fitness.

Sportul, în jurul căruia se învârte conceptul acestor căști, poate fi contorizat mai bine printr-o aplicație dedicată pentru Android și iOS. Partea și mai bună? Căștile îți monitorizează pulsul, astfel încât să știi unde ai ajuns, cum te descurci, cum reziști.

Sunt trei atuuri pentru care am ajuns să îndrăgesc aceste căști. În primul rând, se conectează automat la telefon în momentul în care le scot din cutia de încărcare (și depozitare). Apoi, odată ce dau jos casca dreaptă se întrerupe muzica pentru a putea purta o discuție rapidă.

Nu în ultimul rând, căștile sunt ușor de transportat și greu de pierdut în transport. Cutia dedicată e cam cât un pachet de cărți (și un pic mai gros), se încarcă prin microUSB și se închide magnetic. E destul de dificil, sincer, să cadă de-acolo. Poate doar dacă insiști.

Odată ce începi să le folosești, iar aici e un mare plus, încep să devină parte din programul cotidian. Eu le folosesc în diversele drumuri prin oraș și avantajul e că nu atrag nici atenția, nu devin nici incomod de purtat după o vreme. Iau sincer în considerare să le folosesc mai intens și pentru sport, mai ales că aplicația dedicată oferă tot felul de informații, pentru diverse tipuri de exerciții, păstrează istoricul și recomandă când e corpul pregătit pentru o nouă ședință de fitness.

Gadget testat și evaluat de Răzvan Băltărețu.

Cea mai bună cameră e cea pe care o ai cu tine. Oriunde. Rezistentă la aproape orice

Ai plecat într-o drumeție cu bicicleta pe munte și vrei să le arăți și altora ce ratează? Sau vrei să redai experiența trăită în vacanță? Cel mai simplu și direct mod este cu ajutorul imaginilor. Astfel, ce poate fi mai fermecător decât un clip video filmat la o rezoluție bună pentru a reda imagini cât mai aproape de realitate? Totul first person, din punctul tău de vedere.

GoPro Hero 6 este cea mai nouă cameră foto-video care nu este mai mare decât un pachet de țigări și este o cameră care poate filma 4K la 60 de cadre pe secundă pe care o poți pune în buzunar. Eu am luat-o cu mine pe drum, prin excursii și la birou. Trecerea între fotografii și filme e facilă și marele avantaj e că-i mult mai compactă și mai versatilă decât un telefon sau decât o cameră foto-video mare (poate nerezistentă la apă).

Ca hardware, adică cel care îți capturează amintirile din vacanță și din călătorii ca să le revezi mai târziu, GoPro Hero 6 Black Edition are un senzor foto de 12 megapixeli de 1/2,3 inci, poate filma la o rezoluție 4K până la 60 de cadre pe secundă și Full HD până la 240 de cadre pe secundă. Are touchscreen, dar, fii atent, o poți controla și cu vocea și o poți băga cu tine în apă până la 10 metri adâncime.

Marele avantaj al aceste camere față de DSLR și chiar față de cele compacte este mărimea acesteia. Camera îți încape în palmă sau poți purta camera pe cap, o poți lega de tine sau o poți folosi ca pe o cameră normală.

Un alt lucru care mi-a plăcut la GoPro Hero 6 este că aproape oricine o poate utiliza. Nu ai nevoie de expertiză fotografică avansată și nici nu trebuie să umbli prin setări pentru a obține rezultate bune. În cel mai simplu scenariu poți scoate camera din cutie, adaugi un card microSD, apeși pe buton și ești gata.

O altă caracteristică specifică GoPro-urilor este acel unghi de vizualizare foarte mare. Imaginea este distorsionată, dar imaginea largă surprinsă îți dă o senzație unică. Dacă ai o fobie pentru astfel de imagini poți să stai liniștit că GoPro Hero 6 are un mod de fotografiere numit „linear” ce surprinde imagini nedistorsionate, ca și cum le-ai scoate cu o cameră normală.

Cei de la GoPro susțin că Hero 6 oferă o performanță de două ori mai ridicată decât a Hero 5, iar asta poate fi observată în imaginile realizate. Fotografiile și clipurile au culori bune și corect redate, detaliile sunt reproduse cu fidelitate, iar faptul că poți filma cu un număr atât de mare de cadre pe secundă face ca filmările slow-motion să fie line și pot impresiona orice privitor.

Nu în ultimul rând, pentru că vorbim de un gadget capabil să se conecteze la telefon, poți transfera și edita imaginile foarte ușor și foarte repede, direct pe smartphone, cu ajutorul aplicației QuikStories. Mai multe camere au posibilitatea de transfer a imaginilor prin Wi-Fi sau Bluetooth, dar până acum toate m-au dezamăgit, însă nu și GoPro. Astfel, conținutul pe care îl creezi e mereu la îndemână și gata să fie prezentat pe rețele sociale și distribuit altora.

Gadget testat și evaluat de Florin Cașotă.

Cu acest complex de gadgeturi pe care le poți folosi, se impune să privim la tehnologia nu ca o minune, ci ca un ajutor. Ne monitorizează pulsul, ne poate ajuta să înțelegem de ce dormim prost și ne poate ajuta să surprindem cele mai importante clipe din viețile noastre. Ca un arc complet, telefonul centralizează datele și în aplicațiile dedicate e ușor să ții evidența locurilor și momentelor prin care treci.