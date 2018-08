Barcelona, cuceritoare, în 20 de fotografii cu Motorola Moto G6 Plus

Motorola Moto G6 Plus are un preț excelent. La așa nivel, și la ce oferă pentru acel preț, mă aștept să-l văd în mâinile și buzunarele cât mai multor oameni. În acest context, l-am folosit pe post de cameră foto într-o vacanță în Barcelona așa cum l-ar alege majoritatea utilizatorilor.

Primul lucru pe care îl remarci la Motorola Moto G6 Plus e prețul. Așa te decizi să-l iei în calcul. Apoi vezi specificațiile și vine decizia finală de a-l cumpăra. În vacanța mea prin Barcelona l-am folosit pe post de telefon principal, configurat cu aplicațiile mele, și pregătit să surprind diverse instantanee cu el. Până la urmă, telefonul a devenit cea mai bună cameră pe care o avem cu noi. Mereu.

Ca hardware pentru foto-video, Motorola Moto G6 Plus are doi senzori pe spate. Unul este de 12 megapixeli cu f/1.7 și focalizare dual pixel, cel de-al doilea este de 5 MP cu f/2.2. Acest al doilea senzor e folosit pentru a optimiza procesul de defocalizare a fundalului când tragi portrete. Mai este folosit și pentru diverse alte efecte la care ai acces în meniul de post-procesare din cameră, după ce ai făcut poza.

Nu e însă totul despre ce hardware are camera, ci și despre ecran, pentru că acolo îți vei vedea cadrele și clipurile. În acest caz, Moto G6 Plus are un display de 5,9 inci Full HD+ cu niveluri rezonabile de luminozitate și o redare bună a culorilor.

Partea cea mai bună e dimensiunea, că îți pune la dispoziție un spațiu „încăpător” pe care să-ți revezi imaginile, să alegi ce rămâne, dar și să intervii cu o procesare a cadrelor pe care vrei să le distribui online sau să le trimiți altora.

În fine, mai e vorba și de opțiunile din aplicația pentru camera foto. De la modul portret la scanner de texte, de la filtre pentru portrete până la clasicul mod de panoramă, le ai pe toate într-un meniu dedicat. Pentru videoclipuri ai opțiuni de slow motion și timelapse, dar poți intra direct și într-un YouTube Live. Sigur, poți filma și 4K.

Cele trei modele anunțate de Motorola în acest an oferă un raport excelent între calitate și preț, inclusiv la capitolul cameră foto. Eu am ales să folosesc Moto G6 Plus pentru experimentul acesta, deoarece am apreciat ecranul mare, în special când am recurs la împărțirea acestuia între două aplicații (cu opțiunea split screen).

Mai jos am adunat cadrele care mi-au plăcut. Toate imaginile au fost realizate cu aplicația predefinită, când cu HDR, când fără. Am evitat, din principiu, blițul și le-am procesat minimal în Lightroom. Mai departe poți descoperi câteva scene din Barcelona realizate cu acest telefon.

Acest articol face parte din secțiunea Tehnologia, de la prețul corect la beneficii, realizată cu sprijinul Motorola România.