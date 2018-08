Google și-ar putea pierde supremația pe Maps din cauza lăcomiei

Foarte multe dintre site-urile de azi, fie ele pentru magazine sau pentru restaurante, folosesc Google Maps pentru a-ți arăta unde se găsesc. Asta pentru că Google profită de dominația pe care o are și mărește prețurile.

Here Technologies, compania din spatele platformei de localizare și navigare Here, a anunțat un nou plan tarifar cu care vrea să atragă mai multe companii să le folosească serviciul.

Această mutare vine după ce Google a anunțat în luna mai anumite schimbări pe care le aduce Google Maps printre care creșterea prețului și necesitatea unui card de credit pentru ca produsul să poată fi folosit. Astel, site-urile și aplicațiile care folosesc Google Maps (vezi aplicații de livrat, site-uri de restaurante etc.) vor trebui să plătească mai mult dacă vor să folosească Maps în continuare.

Practic, Google a crescut prețurile cu 1.400%, potrivit dezvoltatorilor care folosesc hărțile Google. Pe tine, consumatorul, nu te costă nimic să accesezi Google Maps, dar companiile terțe care folosesc software-ul Google trebuie să plătească.

Compania americană a renunțat la abonamente și acum fiecare plătește în funcție de cât folosește. Google oferă încărcări de hărți de până la 200 de dolari pe lună apoi toată lumea plătește. Pentru cei care aleg segmentul Dynamic Maps cei 200 de dolari ajung pentru 28.000 de pagini încărcate pe lună asta în condițiile în care înainte utilizatorii aveau 25.000 de încărcări gratis pe zi.

În acest context apare Here Maps cu un plan tarifar extrem de convenabil.

Cei care aleg planul freemium al Here Maps au parte de 250.000 de tranzacții (încărcări) pe lună care în trecut te-ar fi costat 119 dolari. Dacă se depășește această sumă de 250.000 atunci vei fi taxat cu 1 dolari pentru fiecare 1000 de accesări.

Abonamentul lunar numit Pro te costă 449 de dolari și oferă 1 milion de încărcări pe lună, iar dacă vrei peste un milion de încărcări lunar atunci trebuie să-i contactezi direct pe cei de la Here.

Alături de Google Maps și TomTom, Here este unul dintre jucătorii importanți pe segmentul hărților online. Nokia a cumpărat NAVTEQ în 2007 pentru opt miliarde de dolari, apoi a redenumit produsul Here în 2012 pentru ca trei ani mai târziu să-l vândă unui consorțiu de producători de automobile germani pentru trei miliarde de dolari.

Astfel, Here Maps are o șansă mai bună să fie utilizat de dezvoltatorii de aplicații pentru produsele lor. Așadar, să nu fii surprins ca în viitor să vezi mai multe programe care nu au Google Maps, ci Here Maps.