Seria Moto G împlinește anul acesta cinci ani. În acest timp, pe infrastructura Android, am văzut cum un telefon bun nu trebuie să fie mereu scump.

În aprilie 2018, sub numele Moto, au fost lansate trei noi telefoane: Moto G6 Play, Moto G6 și Moto G6 Plus. Ține minte numele, pentru că aceste trei modele sunt un rezumat perfect al vremurilor excelente în care a ajuns tehnologia.

Poate că nu ți-ai analizat niciodată telefonul în detaliu, dar ar trebui s-o faci. Oricare telefon înseamnă mai mult decât un ansamblu de circuite, siliciu, componente electronice, litiu-ion închis într-o carcasă din metal și sticlă. Sub acel panou de sticlă rece care reprezintă fața telefonului, în proporție destul de mare, sunt toate informațiile de care avem nevoie și toate detaliile despre viețile noastre online.

Tocmai acel panou rece de sticlă prinde viață, culori și se încălzește la o simplă atingere a degetului. Totodată, mai este un aspect la care să fii atent. Pe acesta l-am trăit personal când am primit noile telefoane Motorola. Am început cu un Moto G6 Plus.

L-am scos din cutie, mi-am pus cartela SIM în el și am început configurarea acestuia – practic, „învățarea” lui cu obiceiurile mele – ca un drum inițiatic la capătul căruia știam că las în acest obiect neînsuflețit toate lucrurile care mă caracterizează pe mine.

Să ai un mini-computer în buzunar, spun unii specialiști, se numește democratizarea tehnologiei. Eu consider că mai potrivit este să numim asta evoluție. Am văzut cel mai bine evoluția aceasta în timp ce foloseam noile telefoane Moto G6. Telefonul este așa cum ar trebui: mai accesibil, mai puternic și arată mai bine ca oricând. Cert e că e mai bine decât ar fi îndrăznit să viseze oamenii în urmă cu 45 de ani, odată cu primul telefon.

Din interior spre exterior: ce specificații au telefoanele Moto G6

Moto G6 Play

Ecran: 5,7 inci cu raport de aspect 18:9.

Hardware: Qualcomm Snapdragon 430 și 3 GB de memorie RAM cu 32 GB spațiu de stocare

Camera foto: 13 megapixeli cu f/2 (selfie: 8 MP)

Sistem de operare: Android Oreo

Baterie: 4.000 mAh cu TurboCharge pentru încărcare rapidă

Moto G6

Ecran: 5,7 inci cu raport de aspect 18:9.

Hardware: Qualcomm Snapdragon 450 și 3 GB de RAM cu 32 GB stocare

Camera foto: una de 12 megapixeli cu f/1.8 și una de 5 MP cu f/2.2 (selfie: 8 MP)

Sistem de operare: Android Oreo

Baterie: 3.000 mAh cu TurboCharge pentru încărcare rapidă

Moto G6 Plus

Ecran: 5,9 inci cu raport de aspect 18:9.

Hardware: Qualcomm Snapdragon 630 și 4 GB de RAM cu 64 GB stocare

Camera foto: una de 12 megapixeli cu f/1.7 și una de 5 MP cu f/2.2 (selfie: 8 MP)

Sistem de operare: Android Oreo

Baterie: 3.200 mAh cu TurboCharge pentru încărcare rapidă

Dincolo de hardware, ce oferă noile telefoane Moto G6

Evoluția accelerată a telefoanelor ne-a învățat să avem alte cerințe și să învățăm alte obiceiuri de utilizare. De unde în urmă cu un deceniu internetul, pe cât de deschis se anunța, era izolat într-un laptop sau computer, acum este peste tot cu noi. Odată cu dezvoltarea lui s-au dezvoltat și aplicațiile între care ne împărțim. Pentru toate acestea avem nevoie de un intermediar, iar acesta este, în prezent, telefonul.

În acest context, telefonul trebuie să și arate bine, dar și să funcționeze excelent. Moto G6 e un model care arată bine și pe care ar fi greu să-l încadrezi într-un buget la prima vedere. Cel puțin asta a fost dilema mea, deoarece l-aș fi cotat mai sus din acest punct de vedere. Cumva, oscilează între categoria telefoanelor de buget și a celor mid-range, dar aspectul nu-l dă de gol.

Este o linie de design preluată între toate cele trei modele. Un spate curbat, confortabil de ținut în mână și cu un finisaj care îți lasă impresia unei bijuterii șlefuite până lucește. Da, spatele este strălucitor, cu o nuanță de culoare care prinde tonuri noi de fiecare dată când lumina pică altfel pe ea.

Camerele foto de pe spate sunt încadrate în stilul deja caracteristic brandului. Sunt într-un cerc în care cei doi senzori sunt ca doi ochi prin care vezi și imortalizezi lumea. Doar modelul Moto G6 Play n-are două camere, iar acolo cercul acesta este dominat doar de un senzor.

Aminteam mai sus de importanța telefonului în prezent și în acest caz nimic nu este mai important decât bateria. Am menționat, la specificații, de încărcarea rapidă și mă bucur că producătorul a continuat cu TurboCharge și pe aceste modele. Nu mulți își aduc aminte, dar Motorola a fost printre primii producători care au valorificat tehnologia încărcării rapide a bateriei.

Caracteristici care scot în evidență un smartphone în 2018

Este remarcabil că Moto G6 Play are o baterie impresionantă de 4.000 mAh. Ecranul cu o rezoluție HD+ nu are un impact atât de mare asupra autonomiei și asta îl face o alegere excelentă atunci când știi că nu stai prea des pe lângă o priză. În fapt, acesta este acel „killer feature” pentru care ar trebui să ții minte acest telefon. Scoți lejer două zile de autonomie.

Am încercat să identific acel „killer feature” și pentru Moto G6. După perioada de folosire n-am putut numi doar o singură funcționalitate, așa că am să menționez un trio pentru care aș recomanda acest telefon: ecran – preț – hardware. Este un „pachet” pentru oamenii care au transformat telefonul într-o unealtă, care îi ajută să-și facă treaba mai bine.

Ecranul 18:9 îți oferă mai mult conținut la o simplă privire, dar și rezoluția (full HD+) este mai mare decât la modelul Play. Apoi, prețul este imbatabil, ceea ce adaugă valoare tehnologiei din acest telefon. Nu în ultimul rând, când vine vorba de hardware, ai stocare de cel puțin 32 GB pe care o poți completa cu un card microSD. Procesorul este unul mid-range, dar cu opt nuclee pentru procesarea de zi cu zi de care ai nevoie în aplicațiile pe care le folosești.

N-am uitat de Moto G6 Plus, cel pe care am ajuns să-l prefer datorită ecranului. La 5,9 inci cu raport de aspect 18:9, joacă în liga, la propriu spus, mare. Da, telefonul de aproape 6 inci nu mai este o ciudățenie, ba chiar a ajuns să fie și comod de utilizat.

Sunt cam patru sarcini pe baza cărora judec un telefon: scris texte lungi, citit texte și mai lungi, făcut poze și navigat rapid printre diverse aplicații de mail, banking, știri, social media etc. În acest context, apreciez când pe ecranul unui telefon încape mai mult text decât eram obișnuit cu un an în urmă. Folosesc aplicația Pocket și mă bucur când nu trebuie să dau scroll prea des.

Totodată, jumătate din acest text a fost scris pe telefon, pe un Moto G6 Plus, pe măsură ce colectam feedback despre telefon. Pe laptop doar l-am finisat.

Mă rog, toate cele de mai sus sunt mari consumatoare de energie, mai ales că folosesc și 4G, și WiFi tot timpul, iar ecranul mai des stă aprins decât închis. Salvarea, în acest context, este o încărcare rapidă a bateriei. La capătul experienței de folosire a telefoanelor Moto G6, aș putea spune că, dacă vrei să judeci un telefon cât mai bine, ar trebui să începi de la cât de repede se încarcă. Fără energie, în definitiv, rămâne același ansamblu rece de circuite, metal și sticlă.

Cu ce impresii am rămas după ce am folosit Moto G6

Ar trebui să încep concluzia cu un fel de disclaimer. Sunt nostalgic după unele telefoane și apreciez la maximum curățenia unui sistem de operare. Legat de prima afirmație ar trebui să știi că, în urmă cu aproape patru ani, Motorola lansa a doua versiune a modelului Moto X. A fost, cred, primul telefon pe care l-am vrut cu adevărat.

Am regăsit cu bucurie unele dintre calitățile pe care le-am apreciat la acel telefon pe modelele G6 din 2018. Firesc, sunt calități care au evoluat, în pas cu vremurile. O mai mare plăcere a fost însă Androidul curat de pe fiecare model Moto G6. Nu sunt fanul interfețelor complicate, nu sunt fanul zecilor de aplicații preinstalate. Sunt însă fanul unui crez: telefonul trebuie să te ajute, nu să te încurce.

Moto G6 Play, cred că este evident, este telefonul de buget pe care îl cumperi ca telefon secundar. Sau îl cumperi pentru cineva care debutează în lumea telefoanelor inteligente. Sau îl alegi când vrei un dispozitiv bun, dar fără un preț care să te sperie.

Moto G6 este telefonul median între Plus și Play. Oferă ce-i mai bun între cele două – hardware și preț – fără să impună pretenții sau condiții. Pur și simplu funcționează și, odată ce costul nu mai este o problemă, tehnologia poate fi judecată pentru ceea ce este cu adevărat.

Sigur, am ajuns la Moto G6 Plus. E preferatul meu, pentru că sunt ceea ce ai putea numi un power user. Mie, de exemplu, mi-e greu să înțeleg cum un telefon poate să aibă autonomie de două zile. Și nu e o problemă cu dispozitivul, ci cu felul meu de folosire. La două zile am ajuns cu Moto G6 Play, ceea ce m-a impresionat, dar prefer Plus, pentru că ecranul mai mare, procesorul mai puternic și portul USB-C sunt ceea ce îl ridică la nivelul așteptărilor mele de power user.

Ca să ai un context mai larg în care să judeci un telefon, așa cum am observat eu evoluția care a dus la seria Moto G6, am o poveste personală. Sunt întrebat destul de des de diverși oameni oameni, de la prieteni la cititori, toți pasionați de tehnologie și de ce noutăți apar, ce telefon le recomand să-l folosească zi de zi. De fiecare dată apar și direcțiile: „accesibil și performant”. Pentru 2018, pot spune încă de pe acum, va fi seria Moto G6.

Sunt trei telefoane pentru cerințe diferite, pentru utilizatori diferiți, iar esențialul este că nu prețul ar trebui să facă diferența, ci cum satisface nevoile tale, ale utilizatorului. Odată cu noua serie Moto G, putem spune că telefonul premium a devenit accesibil. Mai trebuie doar să alegi în funcție de cerințele tale.

Fotografii realizate cu Moto G6