Fortnite e o mină de aur: câte milioane de dolari face acest joc gratuit

Probabil nu există un gamer pe planetă care să nu fi auzit cel puțin o dată de Fortnite sau Player Unknown Battlegrounds. Deși sunt gratuite, tot generează milioane de dolari.

Fortnite este un joc gratuit, iar publisherul american Epic Games, și firma mamă Tencent, câștigă aceste sume impresionate din vânzarea de obiecte virtuale în schimbul banilor reali. Utilizatorii cheltuiesc banii pe obiecte utile precum unelte și arme, dar și pe lucruri care sunt pur estetice și nu aduc un plus de performanță, precum costumele.

Jucătorii au cheltuit aproape 300 de milioane de dolari doar în aprilie pe obiecte virtuale în jocul Fortnite, după ce jocul a fost lansat pe dispozitivele Apple (anterior era disponibil doar pe PC-uri. Este de așteptat să apară curând și o versiune pentru Android). În februarie și martie vânzările au atins sumele de 126 de milioane de dolari, respectiv 223 de milioane de dolari, potrivit informațiilor firmei de cercetare SuperData.

Succesul lui Fortnite face parte dintr-un boom al pieței de jocuri video. Potrivit aceleași firme de cercetare, la nivel global, jucătorii ar fi cheltuit aproape 9,1 miliarde de dolari pe jocuri video, doar în luna aprilie, în creștere față de 7,4 miliarde de dolari cât s-au cheltuit în aprilie 2017.

Potrivit unui raport al firmei de cercetare Newzoo, care folosește date furnizate de Overwolf, o platformă care le permite dezvoltatorilor să creeze extensii pentru jocuri video, 30% din jucătorii de PC și-au petrecut februarie jucându-se la jocuri video de tip battle royale (adică Fortnite sau Player Unknown Battlegrounds). Conform aceleași surse, 16,3% din gameri s-au jucat la Fortnite, în timp ce 14,6% la PUBG. Gamerii au mai încercat și DayZ, H1Z1 sau Ark: Survival of the Fittest. De menționat, aceste date reflectă doar ceea ce gameri hardcore se joacă, nu și jucătorii casual.

Succesul PUBG vine din Asia, unde 52% din gamerii chinezi joacă acest joc versus 1% cât are Fortnite cotă de piață. Se pare că PUBG a depășit chiar și celebrul League of Legends în China, unde jocul de tip MOBA al celor de la Riot are o cotă de piață de 23,3%.

Succesul Fornite vine din restul lumii și asta se reflectă în serviciile de stream Twitch sau YouTube. Fortnite deține 17,9% din numărul de ore vizionate zilnic pe astfel de platforme, iar PUBG capturează 11,8%.

Aplicația Fortnite pentru smartphone se află în topul celor mai descărcate aplicații în 13 țări, inclusiv în SUA și Marea Britanie. Mai mult, aplicația a reușit această performanță în mai puțin de 12 ore de la lansare.

Genul Battle Royale este un mod de joc ce îmbină elemente de supraviețuire cu elemente de explorare și de third person shooter. Pe scurt, mai mulți jucători sunt aruncați pe o hartă, iar scopul final al jocului este să fii singurul care nu moare. Conceptul a fost introdus în filmul japonez „Battle Royale” apoi a fost făcut cunoscut lumii întregi prin intermediul seriei de filme „The Hunger Games”. Ulterior, prin 2012, producătorii de jocuri video au început să testeze acest mod de joc.