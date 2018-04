Filme care au făcut miliardul, de la Black Panther la Titanic

Industria cinematografică este o industrie bănoasă. De-a lungul timpului au tot existat filme care au dovedit asta, iar box-office-ul lor a arătat asta.

Câteva filme care au atras atenția întregii lumi, dar și banii ei, depășind încasări de ordinul miliardului. Pentru asta nu a fost nevoie decât de inedit și puțin marketing. Black Panther este cel mai bun exemplu, având în vedere că filmul cu super-eroi de culoare a fost lansat în urmă cu două luni.

Această listă îți arată filme de la animații până la SF-uri care au adus încasări de box-office de peste un miliard de dolari. Dacă nu le-ai văzut pe toate, ar cam fi timpul să vezi pe ce dau oamenii bani.

Transformers: Dark of the Moon (2011) – încasări de boxx-office: 1.123.794.079 dolari

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006) – încasări de box-office: 1.066.179.725 de dolari

Alice in Wonderland (2010) – 1.025.467.110 dolari

Transformers: Age of Extinction (2014) – 1.104.054.072 dolari

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) – 1.021.103.568 dolari

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) – 1.045.713.802 dolari

Jurassic World (2015) – 1.671.713.208 dolari

The Dark Knight Rises (2012) – 1.084.939.099 dolari

Despicable Me 3 (2017) – 1.034.799.409 dolari

Avengers: Age of Ultron (2015) – 1.405.403.694 dolari

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) – 1,027,044,677 dolari

Finding Dory (2016) – 1,028,570,889 dolari

Rogue One: A Star Wars Story (2016) – 1,056,057,273 dolari

Beauty and the Beast (2017) – 1,263,521,126 dolari

The Fate of the Furious (2017) – 1,236,005,118 dolari

Minions (2015) – 1,159,398,397 dolari

Captain America: Civil War (2016) – 1,153,304,495 dolari

Frozen (2013) – 1,276,480,335 dolari

Star Wars: The Force Awakens (2015) – 2,068,223,624 dolari

Zootopia (2016) – 1,023,784,195 dolari

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) – 1,341,511,219 dolari

The Avengers (2012) – 1,518,812,988 dolari

Avatar (2009) – 2,787,965,087 dolari

Skyfall (2012) – 1,108,561,013 dolari

Iron Man 3 (2013) – 1,214,811,252 dolari

Fast and Furious 7 (2015) – 1,516,045,911 dolari

The Dark Knight (2008) – 1,004,558,444 dolari

Toy Story 3 (2010) – 1,066,969,703 dolari

Black Panther (2018) – 1,301,755,040 dolari

Titanic (1997) – 2,187,463,944 dolari

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) – 1,119,929,521 dolari

Star Wars: The Last Jedi (2017) – 1,332,653,010 dolari

Jurassic Park (1993) – 1,029,153,882 dolari