Top filme 2018: filme de dragoste pe care să le aștepți și să le vezi

Într-un top filme 2018 nu poți să omiți acele filme de dragoste. Așa că nu le-am omis, ba chiar le-am scos separat. Ține însă cont că poveștile de iubire fie sunt clasice, fie prost regizate și jucate. Să sperăm că aceste filme de dragoste din 2018 vor schimba asta.

Înainte de un top filme 2018 trebuie să știi că 2017 a fost un an bun pentru industria cinematografică. Totuși, când vine vorba de filme de dragoste, anul trecut nu a fost unul dintre cele mai bune. Da, au fost câteva ecranizări care au reușit să-ți smulgă câteva lacrimi sau să te emoționeze, dar nimic ieșit din comun.

Anul acesta anunță câteva lungmetraje romantice și de dragoste, care sperăm să aibă scenarii mai inspirate și viziuni aparte. Sunt câteva filme de dragoste în 2018 care ar putea concura pentru un loc fruntaș în topul categoriei de filme. Deși unele dintre ele nu au apărut încă în cinematografe, aceste filme de dragoste îți atrag atenția prin poveste și trailer.

Top filme 2018: The Shape of Water

The Shape of Water ai auzit. Nu-i nou, și-a făcut drumul prin cinema, dar încă e de văzut. De povestea The Shape of Water te îndrăgostești, dacă ai nevoie de puțin optimism în viața ta. Cum au făcut-o și cele două personaje din lumi diferite. The Shape of Water a luat Oscar 2018 pentru cel mai bun film, deci ar fi păcat să nu-l vezi. Asta dacă nu ai făcut-o deja.

Povestea de dragoste dintre Elisa – femeia care lucrează în laboratorul guvernamental din timpul Războiului Rece din America (1962) – și o creatură amfibiană umanoidă, este, poate, cel mai bun film de dragoste 2018.

Top filme de dragoste 2018: Every Day

Every Day este un film bazat pe un bestseller omonim, scris de Jesse Andrews. Este un film de dragoste, fantezie și dramă, regizat de Michael Sucsy. Povestea este una fantastică, care descrie o iubire aproape interzisă.

Rhiannon are 16 ani și se îndrăgostește de un spirit, care în fiecare dimineață se trezește în alt corp, feminin sau masculin, prezentat sub numele A. Într-o dimineață, A ia corpul iubitului neglijent al lui Rhiannon. De aici, povestea de dragoste dintre cei doi prinde contur.

Top filme 2018: dragoste de la Hollywood cu A Star Is Born

A Star Is Born marchează cel de-al treilea remake al filmului original din 1937. Este, poate, o poveste clasică de la Hollywood – el un star alcoolic, ea o chelneriță cu aspirații – care se îndrăgostesc.

Filmul prezintă povestea lui Easter, care visează să ajungă vedetă de cinema, dar are numai job-uri nasoale. Îl întâlnește pe Norman, un star de cinema, alcoolic însă. Cei doi se îndrăgostesc și, în timp ce unul dintre ei cunoaște succesul, celălalt cunoaște eșecul.

Netflix prinde un loc în top filme 2018: Irreplaceable You

Un film de dragoste, comedie și dramă, toate într-o ecranizare disponibilă pe Netflix. Irreplaceable You spune povestea unui cuplu proaspăt căsătorit, prieteni încă din copilărie. Deși lucrurile par să meargă cum nu pot mai bine, viața celor doi este dată peste cap când Abbie află că are cancer în faza terminală.

Măcinată de gândul că Sam va rămâne singur după moartea ei, Abbie pleacă în căutarea partenerei ideale pentru acesta.

Producția de la Bollywood care își face loc între alte filme de dragoste 2018: Padmaavat

Ecranizarea Padmaavat pleacă de la poemul omonim, scris de Malik Muhammad Jayasi. Rani este o regină, cunoscută în tot ținutul pentru frumusețea sa orbitoare. Ea este căsătorită cu regele Maharawal Ratan Singh, alături de care trăiește fericită într-o fortăreață prosperă.

Asta până când un sultan află de frumusețea acesteia și atacă împărăția, cu gândul ca Rani să devină a lui. Padmaavat este unul dintre cele mai scumpe filme indiene realizate vreodată, cu un buget de 33 de milioane de dolari.