Ce mai poți vedea la festivalul Afterhills în afară de muzică

Festivalul Afterhills a ajuns la a doua ediție. Anul acesta, pe lângă muzică, festivalul își propune să te țină relaxat și amuzat cu o scenă de Comedy. În plus, vei fi martorul unui record mondial: cel mai mare Dreamcatcher din lume.

Festivalul Afterhills este un festival care promovează arta, în cât mai multe forme ale ei, sub hashtag-ul #dreamers. Este cel mai mare festival în aer liber din zona Moldovei, clasat pe locul patru în topul festivalurilor din România. Anul acesta, Afterhills re remarcă prin două două premiere, la nivel național: o scenă de comedy și un Dreamcatcher uriaș, care ar urma să doboare un record.

Afterhills este primul festival din România care include în experiența artistică un performance non-muzical cu o scenă dedicată. Pe scena Comedy vei vedea diferite forme de reprezentație artistică non-muzicală, care variază de la stand-up comedy, la breakdance, teatru contemporan și momente de improvizație. Lineup-ul acestei scene este proaspăt confirmat, iar performerii care vor urca pe această scenă sunt dintre cei mai buni din țară pe nișa lor.

Astfel, când vine vorba de stand-up, vorbim de Micutzu, Teo, Vio și Costel, Nelu Cortea, Claudiu Popa, Anisia și Serghei, Ana Maria Calița, George Tănase și Radu Bucălae. Momentele de improvizație, teatru și dans contemporan le revin celor de la OK World Wide, Front Line, Recul, That’s Amore, Trupa Iele, Trupa Idiot și Trupa Obligo.

Pentru ediția de anul acesta, Afterhills și-a setat un obiectiv care să pună festivalul pe harta celor mai importante evenimente din țară: realizarea celui mai mare Dreamcatcher din lume și înregistrarea acestuia în Guiness World Records. Dreamcatcher-ul va avea un diametrul de 9 metri. Organizatorii încercă să depășească recordul actual de 7,42 de metri, stabilit în Rusia.

Cât despre scenele pe la care te vei învârti în cele patru zile de festival acestea sunt în număr de nouă și includ Mainstage, The Shed, Techno, The Apartment, Boombox, Kaze, Essence, Silent Disco și Comedy. Pe acestea vor urca 150 de artiști, locali și internaționali.

Genurile abordate vor fi pop, rock, alternativ, EDM, trance, trip-hop, hip hop, disco, funk, bossa nova, drum ’n’ bass și dubstep, reggae, ambiental, chillout și psy trance. Printre headlinerii festivalului se numără Above & Beyond, Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Dubioza Kolectiv, Hurts, Paul Van Dyk, The Crystal Method, Tom Odell și Vini Vici.

Afterhills va deschide vara, într-un fel sau altul. Festivalul se desfășoară în perioada 31 mai- 3 iunie, profitând de weekend-ul prelungit datorat zilei de 1 iunie.