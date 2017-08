Def Comedy Jam: Netflix „șutește” de la HBO cei mai buni comedianți de culoare

În urmă cu 25 de ani, HBO avea un serial foarte amuzant cu numele Def Comedy Jam. Aniversarea acelui show va fi însă organizată de Netflix și postată online.

Între 1992 și 1996, HBO a difuzat un serial intitulat Def Comedy Jam. Acela era format din momente de stand-up comedy interpretate aproape exclusiv de către comedianți de culoare. Unii dintre cei mai buni comedianți din toate timpurile au apărut prima oară ”pe sticlă” datorită acelui show. Kevin Hart, Bernie Mac, Dave Chapelle sau D.L. Hughley sunt doar câteva exemple. Serialul a fost reînviat în 2006 pentru încă doi ani, dar nu s-a mai auzit nimic despre el ulterior.

Un pic amuzant este că, până la finele acestui an, HBO va difuza o continuare a aceluiași concept intitulată All Def Comedy. Premiera primelor episoade va avea loc în luna noiembrie a acestui an. Celebrarea a 25 de ani de la primul Def Comedy Jam va fi însă transmisă de Netflix și va include o listă uimitoare de nume din domeniul comediei. Printre ei se numără Dave Chappelle, Kevin Hart, Tracy Morgan, Kat Williams, Cedric the Entertainer, Mike Epps, Eddie Griffin, Steve Harvey, D.L. Hughley, Craig Robinson, Sommore, JB Smoove și Sheryl Underwood.

Deși volumul de conținut va fi semnificativ, se pare că va fi vorba de un singur spectacol, o seară de comedie, nu un serial. Responsabil de această creație va fi producătorul Russell Simmons, același individ care s-a aflat în spatele originalului Def Comedy Jam.

Intitulat sugestiv Def Comedy Jam 25, spectacolul este cea mai recentă dovadă a angajamentului celor de la Netflix pentru comedie în general și stand-up în particular. Acest anunț vine după ce au fost confirmate două show-uri cu Jerry Seinfeld, trei cu Dave Chappelle și alte două cu Chris Rock. Ellen DeGeneres a confirmat pe Twitter că este de asemenea interesată de un show pe Netflix. Una peste alta, viitorul sună bine pentru abonații la Netflix care apreciază stand-up comedy.