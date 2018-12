De ce sunt femeile furioase din cauza primei metode anticoncepționale pentru bărbați

Cercetătorii conduc teste clinice pentru prima metodă anticoncepțională pentru bărbați, însă mai multe femei și-au exprimat nemulțumirea cu privire la asta.

Metoda care urmează să fie testată clinic pe 420 de cupluri constă într-un gel care trebuie aplicat pe umeri și spate zilnic. Acesta conține un compus cu progestin și testosteron – substanțe care, odată absorbite în piele, reduc producția de spermă la un nivel extrem de jos sau chiar nonexistent și în același timp mențin libidoul la cote normale.

„Multe femei nu pot folosi contraceptive hormonale, iar metodele contraceptive pentru bărbați sunt limitate la vasectomii și prezervative”, a explicat cercetătoarea care conduce studiul, Diana Blithe, într-o declarație de la National Institutes of Health (NIH). „O metodă sigură, extrem de eficientă și reversibilă de contracepție masculină ar împlini o nevoie medicală publică importantă”.

Cercetătoarea Christina Wang, care și ea ia parte la studiu, a explicat că echipa de cercetători în care se află lucrează la dezvoltarea și îmbunătățirea gelului de aproximativ zece ani. Oamenii de știință au testat gelul în studii mici, efectuate pe oameni, încă din 2009. „Am avut peste 200 de bărbați care au fost expuși tratamentului, și niciodată nu am avut parte de reacții adverse serioase”, a zis ea. „Dar vom monitoriza totul foarte îndeaproape”.

Deși gelul nu a fost testat încă și pe grupuri mari de bărbați, mai multe femei și-au exprimat deja nemulțumirea cu privire la idee, pe motiv că un gel aplicat pe piele este o metodă mult mai convenabilă de contracepție decât cele disponibile pentru femei. Acestea din urmă – precum implanturile intrauterine și pastilele anticoncepționale – au nenumărate efecte neplăcute, precum durerile intense, greața, durerile de cap, durerile de sâni și luarea în greutate.

Mai multe femei și-au exprimat supărarea pe Twitter:

„Anticoncepționalele pentru bărbați vor presupune să te freci cu gel pe umeri?! Nu, puteți să înghițiți o pastilă în fiecare noapte, să vă faceți injecții și impanturi ca restul dintre noi”.

Well… I’ve had no shortage of painfully inserted IUDs dislodge and stab my uterus, but yes, let’s invent a birth control GEL for men. ? #maleprivilege

New Non-Invasive Male Birth Control Being Tested & Women Everywhere Say ‘WTF’? https://t.co/5QW2HlkHPT

— Dr. Kehaulani Watson (@hehawaiiau) December 2, 2018