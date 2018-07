Fantastic Beasts 2: continuarea la Harry Potter primește un nou trailer

Noua serie de pelicule fantastice bazate pe scrierile lui J.K. Rowling a început în 2016 cu Fantastic Beasts and Where to Find Them și continuă în 2018 cu The Crimes of Grindelwald.

Al doilea film din seria Fantastic Beasts va avea premiera pe 16 noiembrie și va fi intitulat The Crimes of Grindelwald. Filmul cu pricina va face valuri printre amatori de lung metraje fantastice și are mari șanse să se reflecte în încasări fabuloase pentru cei de la The Warner Bros. Comparativ cu filmul din 2016, acesta pare să aibă o distribuție un pic mai interesantă, dar la cârma poveștii se va afla același Eddie Redmayne în pielea lui Newt Scamander.

Până la această oră, au fost confirmate cinci lung metraje din seria Fantastic Beasts and Where to Find Them. Toate se vor baza cârțile cu același nume scrise de autoarea universului Harry Potter și toate vor ajunge pe marile ecrane la distanță de doi ani. Asta înseamnă că vei avea de așteptat până în 2024 dacă vrei să vezi cum se încheie aventurile lui Newt.

La cârma celui de-al doilea film din serie se află regizorul David Yates. Tot el a regizat patru filme din seria Harry Potter, primul film Fantastic Beasts and Where to Find Them și The Legend of Tarzan din 2016. Până când să fie asociat aproape exclusiv cu acest univers fantastic imaginat de J.K. Rowling, Yates a făcut câteva mini-serii pentru posturi de televiziune britanice: State of Play din 2003, The Way We Live Now în 2001 sau The Sins în 2000.

Revenind la Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, pelicula a fost promovată la Comic Con pe parcursul weekend-ului și se anunță a fi una spectaculoasă. Pe lângă vrăjitorul malițios Grindelwald interpretat de Johnny Depp, îl vom vedea pe Jude Law în pielea unui tânăr Albus Dumbledore. Aparent, în viitoarele filme din serie, Dumbledore va juca un rol din ce în ce mai important.