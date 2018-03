Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald primește primul trailer

După Fantastic Beasts and Where to Find Them, fanii universului fantastic din Harry Potter se vor bucura să vadă primul trailer pentru Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

J.K. Rowling a făcut valuri la nivel internațional cu seria de cărți fantastice Harry Potter. După ce a încheiat respectiva franciză, a încercat să redacteze și altfel de cărți, fără personaje cu abilități fantastice sau super eroi. Prima sa tentativă în această direcție a fost Moarte Subită sau A Casual Vacancy, un roman pentru adulți care, deși a fost apreciat de critici, nu a reușit să genereze nici pe departe același interes ca Harry Potter.

Din acest motiv, câțiva ani mai târziu, a revenit în spectrul fantastic cu seria de scrieri Fantastic Beasts. Există o legătură clară cu stilul și poveștile din Harry Potter, dar niciun actor din seria originală de pelicule nu și-a făcut încă simțită prezența în Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Primul film din serie a ajuns în cinematografe în 2016, cu Eddie Redmayne în rolul principal. La momentul respectiv, actorul a devenit foarte popular la nivel internațional datorită interpretării rolului lui Stephen Hawking în The Theory of Everything. În Fantastic Beasts, Redmayne joacă rolul personajului Newt Scamander. Cel de-al doilea film din serie va apărea până la finele acestui an și va cimenta legătura cu universul Harry Potter.

În primul trailer pentru Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald îl vom putea vedea pe Jude Law în rolul unui tânăr Dumbledore. Johnny Deep va juca rolul lui Grindelwald. Vizavi de Deep, anunțul prezenței sale în film a venit în aceeași perioadă în care au apărut speculații legate de faptul că și-ar fi agresat fizic soția. Pentru că nu a exista vreun proces intentat în această direcție, producătorii se pare că au decis să ignore zvonurile.

Restul distribuției va fi formată dintr-o serie de alți actori de renume, printre care se numără Ezra Miller, Zoe Kravitz, Katherine Waterson sau Dan Fogler. Eddie Redmayne își va relua rolul din prin primul film. Premiera internațională a noii pelicule este programată pentru 16 noiembrie 2018.