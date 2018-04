Facebook se inspiră de la Tinder ca să-ți reînnoade prieteniile

Facebook încearcă să-și răscumpere greșelile din ultima vreme, astfel că îți aduce o funcție care seamănă un pic cu Tinder și care te-ar putea interesa.

În ultima vreme, din ce în ce mai mulți oameni au devenit suspicioși cu privire la activitățile pe care le întreprinde Facebook în raport cu conturile și datele personale adunate pe rețeaua socială. A și luat naștere un curent, #deletefacebook, care n-a ajuns însă la toată lumea, pentru că majoritatea nu vor renunța la rețea. Poate și pentru că n-au o alternativă.

Pentru a-și mai spăla cumva din păcate, sau poate doar pentru a-ți distrage atenția de la lucrurile importante, Facebook introduce o nouă funcție care se comportă într-o manieră similară cu Tinder, doar că aici e pentru prieteni și nu pentru sex cu necunoscuți.

Ieri, 9 aprilie, am primit un mesaj în aplicație care mă îndruma să aleg prietenii cu care aș vrea să mă întâlnesc. Primești o listă variabilă, care are în jur de 15-20 de persoane, iar în funcție de preferințele tale, poți alege dacă ai vrea sau nu să te vezi cu respectivul/a. Am remarcat că majoritatea persoanelor sunt cele cu care interacționez deja cel mai mult, atât online cât și offline, așa că Facebook ar putea să mai lucreze la algoritmul de recomandări.

După ce alegi ”da” sau ”nu” pentru fiecare prieten, ți-ai terminat partea ta de treabă. Dacă și unul dintre cei pe care i-ai ales te alege în cadrul noii funcții, amândoi veți primi o notificare în Messenger, iar de acolo puteți începe conversația ca să vedeți când și unde să faceți o plimbare, să beți o bere sau ce vreți voi.

Dacă alegi ”nu”, celălalt nu va fi notificat cu privire la alegere, la fel ca pe Tinder, ca să nu-ți bată nimeni obrazul că nu ai chef de oricine. În rest, pentru că paranoia e mai în floare de când cu Cambridge Analytica, probabil și asta e o metodă prin care Facebook să afle cine sunt prietenii de care-ți pasă mai mult.