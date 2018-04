Schimbările din Facebook au stricat Tinder, ca să te frustreze și mai mult

Facebook a decis să restricționeze accesul aplicațiilor terțe la datele de pe profilul, iar una dintre consecințe este că nu te mai poți autentifica pe Tinder.

Într-un interval de 24 de ore, Facebook a dat startul unui set stufos de schimbări menite să calmeze spiritele utilizatorilor dezamăgiți de modul în care le sunt protejate datele private. Totul a început cu o nouă listă de termeni și condiții de utilizare a platformei care, deși nu includeau schimbări semnificative, te ajutau să înțelegi mai bine cu ce ești de acord din poziția de utilizator de Facebook.

În aceeași zi, Mark Zuckerbeg a anunțat că aplicațiile terțe nu vor mai avea acces facil la profilul, postările și lista ta de prieteni. La scurt timp după, publicația Select All și un ocean de internauți supărați au sesizat că Tinder nu mai funcționează. Subit, nu te-ai mai putut autentifica pe platformă.

Inițial, unii utilizatori de Tinder au fost scoși din aplicație și obligați să se reautentifice. Când au încercat să facă acest gest, au intrat într-o buclă infinită în care erau trecuți prin aplicația Facebook pentru a-și reactualiza permisiunile, doar ca în momentul ulterior să revină în Tinder și să fie din nou aruncați în Facebook.

În contextul în care majoritatea utilizatorilor de Tinder se autentifică in-app cu profilul de Facebook, iar problema a fost cauzată de compania lui Zuckerberg, este foarte probabil ca dificultățile la descrise mai sus să afecteze întreaga bază de utilizatori a aplicației de agățat. Cei de la Tinder au făcut imediat o postare pe Twitter prin care au recunoscut existența problemei. În același context, au promis că se va remedia în cel mai scurt timp. Rămâne să vedem în următoarele zile ce alte lucruri au fost stricate de Facebook.

@Tinder keep getting this even though I give all permissions when I login. pic.twitter.com/cIWQBKLhQf

— Nima Gardideh (@ngardideh) April 4, 2018