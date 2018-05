Facebook își protejează angajații cu un sistem inspirat de Lord of the Rings

Facebook are un sistem de alarmă inspirat din The Lord of the Rings, prin care oprește abuzurile. Deocamdată, doar o parte dintre angajați au acces la el, însă, în viitor, am putea avea și noi unul asemănător.

Vestea că Facebook a concediat un inginer care s-a folosit de funcția sa că să încalce intimitatea unei femei pe rețeaua socială a ridicat o întrebare: poate rețeaua socială să gestioneze transparent situația în care unul dintre angajați accesează date private? Răspunsul este da. În prezent, trebuie să lucrezi la Facebook ca să primești un avertisment, însă, în viitor, s-ar putea să ai această opțiune.

Un grup mic de angajați de la Facebook are permisiunea de a accesa profilurile utilizatorilor fără ca cei din urmă să știe. Cu toate acestea, oricând un angajat Facebook accesează profilul personal al unui coleg, colegul este informat prin ceea ce se numește Sauron Alert – da, la fel ca Lord of the Rings.

Wall Street Journal a aflat că Facebook folosește Sauron Alert ca să notifice o parte dintre angajați atunci când colegii au acces la profilurile lor personale. Utilizatorii obișnuiți primesc doar notificări de comportament neobișnuit de conectare. Astfel, Facebook ar putea avea o soluție pe termen lung.

Un purtător de cuvânt a declarat că rețeaua socială se gândește să ofere un sistem asemănător cu Sauron pentru toți utilizatorii, nu doar pentru angajați. Politicile interne ale companiei sunt deja concepute ca să reducă cel puțin unele abuzuri. Numai o mână de angajați au acces la date fără a declanșa alerta de conectare obișnuită, iar acei oameni sunt „atent monitorizați”, au spus sursele Wall Street Journal.

Atunci când își folosesc puterea pentru a accesa alte conturi, aceștia trebuie să furnizeze un motiv valid pentru a vedea un profil. Managerii inspectează aceste motive ulterior și ideal ar fi să dea permisiunea în scris.

Dacă un lucrător primește vreuna dintre aceste alerte, poate să urmărească raționamentul într-un raport de eroare sau să discute cu echipa de securitate a Facebook. De-a lungul anilor o mulțime de angajați au fost concediați din această cauză.