Adevărul despre care Facebook nu vrea să vorbească

Mark Zuckerberg a fost în Congresul american să vorbească despre problemele de după dezvăluirile despre Cambridge Analytica. Discursul său s-a axat pe opțiunile de privatizare, care le sunt accesibile utilizatorilor și că aceștia sunt „proprietarii” datelor pe care le distribuie.

Acesta a precizat că dacă alegi să îți ștergi contul, majoritatea datelor tale vor dispărea de pe Facebook în 90 de zile. Cu toate acestea, Facebook colectează informații despre tine chiar dacă nu ai cont. În acest sens, republicanul Ben Lujan l-a întrebat pe Zuckerberg dacă cei care nu au cont pe Facebook pot renunța la la această colectare involuntară de date.

Acesta a răspuns că oricine poate renunța la colectarea de date pentru reclame, indiferent dacă utilizează serviciile Facebook sau nu. „Ai spus că toată lumea își poate controla datele, dar voi colectați informații și de la oamenii care nu au cont, care nu au și-au dat acordul pentru asta. În plus, direcționați oamenii care nu au cont, astfel încât să se înscrie pe Facebook”, a mai declarat parlamentarul.

Acesta a reușit să evidențieze o eroare gravă în viziunea lui Zuckerberg legată de această idee de consimțământ, care s-ar putea să fie reglementată în lunile care urmează. Pe lângă asta, acesta a vorbit despre profilurile shadow. Cel mai concret exemplu al unui astfel de profil vine de la serviciul Facebook: People You May Know.

Chiar dacă nu te-ai înscris niciodată pe Facebook, ai apărut în listele de contacte ale oamenilor care au cont. Când utilizatorii își sincronizează e-mail-ul sau informațiile legate de mesaje cu Facebook, nenumărați oamenii care nu au cont sunt luați în evidențe.

Facebook păstrează aceste date, care nu sunt folosite de utilizatori. De aici apar aceste profiluri shadow. Deci, dacă îți vei face Facebook, compania știe ce prieteni să-ți recomande. De asemenea, chiar dacă nu ai intrat niciodată pe domeniul Facebook, ei sunt capabili să îți urmărească comportamentul de navigare.

Mai mult de 10.000 de site-uri conțin instrumente care înregistrează informații despre vizitatori. Acestea includ chiar și adresa ta IP. Prin aceste mijloace, compania deține informații despre locația ta, despre furnizorul tău de internet, despre site-urile pe care îți place să stai și cât timp petreci pe ele.