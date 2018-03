Facebook admite că știe tot ce ai făcut în ultimii ani

Facebook a confirmat că a păstrat informații despre mesajele SMS și apelurile a milioane de oameni care folosesc Android pentru a accesa Facebook Messenger.

De când a izbucnit scandalul cu Cambridge Analytica, care abuza de rețeaua socială pentru a colecta date, utilizatorii au început să-și descarce propriile date de pe Facebook pentru a vedea cât de multe știe rețeaua socială despre ei.

Printre aceștia se numără și dezvoltatorul Dylan McKay, care a spus că în dosarul lui erau prezente toate apelurile pe care el le-a efectuat în ultimii ani. Dosarul includea informații despre cine a sunat, când a sunat, durata apelului și ora la care acesta a fost efectuat. Important este că aceste apeluri nu au fost făcute prin Facebook sau una din aplicațiile sale, ci de pe telefon.

Postarea a devenit virală și, astfel, alți utilizatori au răspuns că și ei aveau același istoric în dosarul descărcat. „Istoricul apelurilor și al mesajelor fac parte din procesul de logare, o caracteristică a persoanelor care folosesc Messenger sau Facebook Lite pe Android„, au declarat oficiali Facebook. În plus, ei susțin că acest lucru ajută utilizatorii să găsească și să păstreze legătura cu persoanele care îi interesează și oferă o experiență mai bună pe Facebook.

Odată ce ai activat Messenger, aplicația începe să încarce, în mod constant, contactele tale și istoricul apelurilor și mesajelor. Arhiva cu datele de pe Facebook are trei foldere principale, html, messages și photos, dar și un fișier index.htm. Acest fișier îți permite să accesezi rapid celelalte fișiere html din cele trei foldere. Odată deschis, îți oferă informații de bază cu privire la contul tău, cum ar fi paginile la care ai dat like, grupurile din care faci parte și chiar relațiile pe care le-ai avut în trecut, asta dacă vrei un mini-episod deprimant.

Dacă vrei ca Facebook să nu te mai spioneze să știi că mai există și alte alternative. Nuzzel este una dintre acestea și o poți sincroniza cu alte rețele sociale pe care le folosești, ca Twitter sau LinkedIn. Cu ajutorul Nuzzel poți să vezi despre ce articole vorbesc prietenii tăi. Aplicația are și funcția Best of Nuzzel, cu care poți vedea cele mai discutate știri de pe întreaga platformă.

În loc de Messenger poți să încerci Signal, care este criptat și gratuit. Poate că acesta nu are stickere sau emoji, dar este aprobat de cercetători în domeniul securității și își menține în siguranță legătura cu persoanele dragi. Iar dacă te interesează evenimentele de pe Facebook poți să optezi pentru Paperless sau Doodle.