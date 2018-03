Când va fi lansat Fortnite pe Android

Fortnite Battle Royale a fost lansat deja pe iPhone. Promisiunea dezvoltatorilor e că va fi și pe console, și pe PC, dar, mai ales, și pe Android.

Conform oficialilor companiei producătoare, lansarea Fortnite Battle Royale pentru Android va dura cel puțin o lună, dacă nu mai mult. În ciuda popularității mari de care se bucură, nimeni nu pare să se grăbească pentru cea mai importantă platformă mobilă din lume. Sau cel puțin asta ai putea crede, dacă nu știi cum funcționează dezvoltarea de aplicații.

Oficiali Epic Games susțin că lansarea Fortnite întârzie, pentru că sunt o mulțime de dispozitive Android pe care ei vor să lanseze. „Vrem să ne asigurăm că toți jucătorii de Android vor avea parte de-o experiență foarte bună, astfel că alocăm tot timpul necesar pentru a reuși asta”, au explicat oficial.

„Ne așteptăm să lansăm pe Android în următoarele luni. Dacă folosești un dispozitiv cu Android, te rog, înscrie-te… Te vom informa când dispozitivul tău e suportat”, a completat compania, conform ComputerBlog.

Fortnite este un joc de aventură – survival într-o lume în care are loc o invazie zombie. Fortnite este disponibil gratuit pe Windows, în Store, PS4 sau Xbox One. Pentru experiența completă, în echipă, trebuie cumpărat un BattlePass. Jocul are succes pentru că îmbină elemente din Minecraft și Left 4 Dead, iar principalul său rival este acum PUBG, care tocmai s-a lansat pe Android și iOS.

Grafica Fortnite pentru iOS este foarte lăudată, cele mai multe review-uri fiind pozitive. Jocurile au fost testate pe iPhone X, pe iPad Pro, dar probabil că va funcționa bine și pe celelalte telefoane și dispozitive Apple. De-asta au terminat rapid varianta pentru iOS 11, pentru că sunt puține terminale pe care trebuia testată.

Dacă ai un cont pe Epic Games îți salvează și progresul, așa că te poți muta de pe PC sau consolă direct pe varianta mobilă. Sau invers, dacă te prinde jocul și vrei mai multă putere de procesare. Din câte am înțeles este o grafică destul de similară.