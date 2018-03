Frigul a făcut din Amsterdam un patinoar și ne-a dat imagini magnifice

Europa a înghețat. Aceste imagini îți arată că nu mai avea mult și o făcea la propriu. Chiar și așa, oamenii nu s-au speriat. Dimpotrivă, s-au bucurat din plin. Mă rog, unii mai mult ca alții.

Valul de îngheț din Europa a reușit să aducă zâmbetul pe buze unora și înjurături pe ale altora. Pentru prima dată în șase ani, Capitala Olandei a înghețat. La propriu. O parte din canalele Prinsengracht și Keizersgracht au înghețat suficient de mult încât să susțină turiștii și localnicii ca să patineze.

today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr

— juan (@juanbuis) 2 martie 2018