Țara care a vrut să-l fure pe Elon Musk: cum s-a schimbat socoteala de la beție

SpaceX se pregătește să facă un alt pas important pentru călătoriile pe Marte. Compania va trimite din nou în spațiu, în luna noiembrie, o rachetă Falcon Heavy.

Dacă testul va avea succes, Falcon Heavy va deveni cea mai puternică rachetă de pe Pământ. Însă, în urmă cu 16 ani, șeful SpaceX, Elon Musk, abia dacă putea să viseze la așa ceva.

În 2001, Elon Musk avea ambiția de a ajunge pe Marte, dar nu și rachete, așa că a zburat în Rusia pentru a cumpăra trei rachete balistice intercontinentale (ICBM). El credea că rușii îi vor face o oferă bună, însă s-a înșelat amarnic.

După ce a vândut compania PayPal, Musk a vrut să trimită ceva în spațiu, pentru a crește interesul public pentru explorarea spațiului. Musk și partenerii săi și-au numit compania „Life to Mars”, dar nu au fost destul de ambițioși încât să-și construiască singuri rachetele.

După cum spuneam mai sus, în 2001, Musk nu avea nici măcar o rachetă. Inițial, el și partenerii săi, Adeo Ressi și Jim Cantrell au încercat să cumpere rachete din Paris, de la compania spațială europeană Arianespace. Dar acestea erau prea scumpe.

În timpul unei întâlniri au aflat că rușii aveau câteva ICBM, așa că Musk s-a gândit să profite de oportunitate. Potrivit unui interviu publicat în Esquire, în 2012, negocierile au avut loc într-o cameră mică, unde fiecare individ avea sticla lui de vodkă.

Rușii ciocneau paharele la aproape fiecare două minute, ceea ce înseamnă douăzeci sau treizeci de toasturi pe oră. „M-am uitat către Elon și Jim, care leșinaseră pe masă, după care am leșinat și eu”, declara în 2012 Adeo Ressi.

După această întâlnire, rușii i-au vizitat pe Musk și Ressi în Los Angeles. Atunci, rușii spuneau că nu pot continua înțelegerea dacă primesc 5.000 de dolari. Cei doi au reușit să facă rost de bani, care le-au asigurat o a treia întâlnire.

Această ultimă „ședință” a avut loc în Rusia. De data asta, Musk a fost însoțit de Cantrell. Cei doi erau pregătiți să plătească 21 de milioane de dolari, însă rușii se răzgândiseră între timp. Acum, ei cereau 21 de milioane de dolari pentru fiecare rachetă în parte.

Mai mult decât atât, Cantrell își aduce aminte că rușii l-au luat peste picior pe Elon Musk și i-au pus următoarea întrebare: „Oh, little boy, you don’t have the money?”.

Totuși, acest eveniment insultător și jenant l-a determinat pe Musk să înființeze SpaceX, care numai în 2017 a lansat cu succes nouă rachete în spațiu.