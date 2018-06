Primele imagini cu Tesla Model Y, un crossover electric de la Elon Musk

Primele imagini cu Tesla Model Y Crossover au fost distribuite pe Twitter, chiar dacă încă nu a fost confirmat viitorul model.

Pe internet circulă tot felul de zvonuri, care mai de care mai atractive, dar când vine vorba de produsele marilor companii, ele primesc probabil mai multă atenție decât ar trebui.

Pe contul de Twitter Model 3 Owners Club au fost publicate două fotografii întunecate, contrastante, intenționat insuficient de clare, despre care se spune că ar dezvălui viitorul Tesla Model Y Crossover de la Tesla.

De ce se numșete Y? Ne-am obișnuit cu stilul Playboy al lui Elon Musk. El are ambiția să-și completeze seria de mașini S3XY, pentru că are bani și pentru că poate să producă o nouă mașină de lux cu design futuristic. Are deja Modelele S, 3 și X, nu mai lipsește de Y, iar zvonurile spun că ar putea fi confirmat oficial în luna martie a anului viitor.

Sexy sau nu, imaginile dezvăluie niște linii frumoase, design compact, dar robust, specific unui crossover Tesla, dar Model Y va fi „fratele” mai mic al Modelului X. S-a tot vorbit că va fi construit pe aceeași platformă cu a Modelului 3, dar încă nu se știe. La fel de bine ar putea fi realizată o platformă nouă, de sine stătătoare.

Tesla Model Y va fi revoluționar din punct de vedere tehnic, dar nu va mai fi asamblat la uzina din Fremont, ci într-o sucursală din China. Nu-i de mirare, chinezii sunt mulți, dar o forță de muncă ieftină și productivă. China e terenul prielnic pentru toate companiile auto și de tehnologie, iar Tesla s-ar putea să nu facă rabat de la această oportunitate, oricât de exclusivist se dă Elon Musk.

Deși Tesla are câteva probleme de producție cu Modelul 3, Musk spunea la începutul lui 2018, când a lansat pentru prima dată vestea despre un viitor SUV, că are de gând să facă o mașină atât de bună, încât va vinde anual câte un milion de unități. De parcă nu sunt și așa prea multe mașini în lume. O să ne sufocăm cu mașinile lui Musk.

Pe PLAYTECH am mai vorbit despre viitorul Model Y al Tesla, tot în ceea ce privește designul care momentan este misterios și ne-a fost oferit doar trunchiat. Și nici măcar nu știm dacă sunt imagini veritabile.

Am fi tentați să sperăm că Model Y va renunța la oglinzile laterale, pentru ca mașina să fie unică pân la capăt. Dar mai multe branduri auto au vrut să facă asta, dar, din cauza reglementărilor de siguranță, au renunțat la idee și au păstrat modelul clasic.