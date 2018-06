De ce trimite Elon Musk în spațiu un robot cu inteligență artificială

SpaceX, compania producătoare de vehicule și echipament spațiale a lui Elon Musk, trimite în spațiu un robot dotat cu inteligență artificială pentru a da o „mână” de ajutor echipajului uman de pe stația spațială.

Este metaforic spus o mână de ajutor, întrucât roboțelul nu are așa ceva. Este o sferă puțin mai mare decât o minge de baschet și e mai simpatic decât ai crede, chiar dacă e dotat cu inteligenta artificială.

Robotul urmează să fie trimis pe Stația Spațială Internațională pentru a duce echipajului de acolo câteva „suplimente” și să ofere suport informațional atunci când îi este solicitat ajutorul.

În “pachetul” care va fi livrat în spațiu se află două femele de șoareci, perfect identice din punct de vedere genetic și alte 20 de exemplare pentru diverse teste și experimente. Ei vor fi preluați de doi frați gemeni care se află pe Stația Spațială de câțiva ani. Și, ca să nu fie acuzat că vine cu „mâna” goală, le duce și niște cafea super-cofeinizată pentru că e tare necesară acolo în spațiu unde nu e chiar așa distractiv cum ai crede.

Robotulului i-a fost atribuită origine germană și a fost denumit Cimon (citit Simon), după numele unui profesor genial dinSF-ul Captain Future.

Nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la Cimon, chiar dacă are inteligență artificială. El nu va deveni malefic, cum vezi în filme. Nu doar că nu arată deloc periculos, dar nici nu ar avea cum să facă vreun rău, nici echipajului nici infrastructurii stației. Dimpotrivă, el e trimis acolo ca să îmbunătățească stilul de viață al astronauților.

Cimon este un robot prietenos și are chiar un buton de oprire, ca i cum ar fi un aparat electrocasnic.

Astronautul german Alexander Gerst, care a fost trimis pe orbită, la un laborator, în urmă cu o lună, va fi cel care-l va întâmpina pe Cimon și-i va face apoi cunoștință cu restul echipajului. Robotul are inteligență artificială, deci trebuie să te porți cu el precum cu o persoană.

Creatorii lui Cimon i-au dat un design cât mai prietenos. Fața lui este un ecran pe care este afișat un chip ce-și modifică expresivitatea în funcție de stările de spirit ale viitorilor săi colegi. Poate râde dacă senzorii lui măsoară un nivel ridicat de atitudine pozitivă, sau se întristează dacă vede pe cineva nefericit dintr-un anumit motiv.

Cimon nu are mâini sau alte părți, tocmai pentru a nu părea intimidant. Forma lui sferică, lipsită de protuberanțe sau componente ascuțite, le oferă o siguranță astronauților că Cimon n-o să strice din greșeală ceva sau n-o să-i înțepe prin cabine.

Cimon trebuie să ofere suport informațional și de comunicație pentru și între astronauți și ca să-i atragi atenția nu trebuie decât să-l strigi pe nume. Cimon se va dovedi de un real ajutor atunci când vor începe misiunile cu echipaj uman pe Lună și, sperăm, că și pe Marte.