Elon Musk recunoaște că a subestimat oamenii în favoarea roboților

Elon Musk nu e un om perfect, dar măcar are puterea de a recunoaște atunci când greșește, așa cum s-a întâmplat în cazul oamenilor din fabrica Tesla.

Într-un interviu recent acordat celor de la CBS, Musk a discutat despre viitorul Tesla, dar și despre problemele de fabricație ale mașinii Model 3. Unul dintre punctele atinse de Musk a fost dependența prea ridicată de roboți în companie, care au ajuns să încetinească ritmul de lucru.

”Da, au încetinit treaba. Aveam o rețea complexă de benzi transportoare, care au devenit inutile, așa că am renunțat complet la ele”.

Elon Musk a vorbit despre aceste lucruri și pe Twitter, iar în cadrul unui mesaj a afirmat că oamenii sunt subestimați.

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2018