Elon Musk are victorii mari și pierderi imense cu Tesla

Elon Musk a făcut valuri în online în ultimele zile prin decizia sa de a-și trimite în spațiu propria mașină Tesla. Compania din spatele acelui autoturism nu o duce însă foarte bine.

Tesla are probleme foarte mari pe mai multe fronturi, dar cele mai dificil de rezolvat vizează producția mașinii Tesla Model 3. Indiferent cum pui problema, este de domeniul fantasticului să lansezi un autoturism doar pentru a livra 5000 de unități în primul an de disponibilitate. Din păcate, acesta este planul pentru gigantul american până la finele celui de-al doilea trimestru din acest an.

La scurt timp după ce CEO-ul companiei a lansat spre Marte un Tesla Roadster din garajul propriu, Tesla și-a publicat rezultatele financiare pe ultimul trimestru. Deși nivelul încasărilor a fost unul memorabil, pierderile înregistrate în doar trei luni a depășit toate recordurile negative din trecutul producătorului de autoturisme electrice.

În trimestrul patru din 2017, încheiat pe 31 decembrie, americanii au înregistrat pierderi de 675,35 milioane de dolari. În aceeași perioadă din 2016, valoarea pierderilor a fost de 121,38 milioane de dolari, cu aproximativ 555 milioane de dolari mai puțin.

Dacă ar fi să cauți partea plină a paharului, încasările au crescut de la 2,85 miliarde până la 3,29 miliarde de dolari. În același context în care au fost comunicate aceste cifre, oficialii Tesla au anunțat că speră ca până la finele acestui an să aibă cel puțin un trimestru cu profit pozitiv.

În privința abilităților de producție, Elon Musk speră să livreze 2500 de Tesla Model 3 pe săptămână până la sfârșitul primul trimestru care se încheie pe 31 martie. Până la finele celui de al doilea trimestru, speră să crească ritmul până la 5000 de exemplare pe săptămână. În altă ordine de idei, promisiuni similare au mai fost făcute în ultimele nouă luni, doar pentru a se demonstra ulterior că au fost nerealiste. ,,Dacă putem să trimitem un Roadster în către centura cu asteroizi, putem probabil să rezolvăm producția de Model 3.” Elon Musk a simțit nevoia să fie spiritual, încercând să calmeze spiritele investitorilor îngrijorați.