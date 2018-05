Cum ar putea Elon Musk să devină un Willy Wonka veritabil

Începem să ajungem în punctul în care nu trece o săptămână fără ca Elon Musk să ne prezinte un nou plan de afaceri… interesante.

Elon Musk e un om de afaceri de succes, care are șanse foarte mari de a fi unul dintre oamenii acestui secol. Mașini electrice și autonome, rachete reutilizabile, acoperișuri solare, dar și tuneluri pentru trenuri de mare viteză; sunt doar câteva dintre lucrurile pe care Musk le are în portofoliu și la care mai putem adăuga și alte invenții sau planuri pentru noi produse.

Anul acesta a început în forță pentru Elon Musk în planul afacerilor secundare, dacă am putea să le numim așa. Spre final de ianuarie, antreprenorul încânta cu aruncătoare de flăcări. Așa cum era de așteptat, acestea s-au vândut ca pâinea caldă și sunt ceva oameni care se bucură de ele, asta dacă nu le-au uitat deja prin vreun colț al casei.

Acum o săptămână, Elon Musk anunța că vrea să construiască un dragon cyborg. Încă nu știm cum va arăta acest proiect sau ce va ști să facă robotul pe care Musk îl are în minte, dar mergem pe încredere și așteptăm să vedem cu ce ne va uimi.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing

— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2018