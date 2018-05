Lui Trump nu-i pasă de siguranța telefonului, că e prea mare bătaie de cap

Donald Trump are o relație destul de interesantă cu telefoanele, mai ales că pare că e dependent de Twitter, iar asta începe să fie o problemă.

Înainte să devină președinte, Trump își petrecea timpul cu un Samsung Galaxy de generație mai veche, cu destule vulnerabilități. Ca președinte, pare că nu a renunțat la propriile idei și ignoră multe dintre sfaturile echipei sale, deoarece e o bătaie prea mare de cap să se supună tuturor procedurilor.

Conform unor surse, Trump ar folosi cel puțin două iPhone-uri. Unul este folosit doar pentru apeluri și nu are acces la internet, iar pe celălalt, președintele are Twitter instalat, dar are acces și la câteva site-uri de știri.

Politica de la Casa Albă impune ca președintele să schimbe telefoanele o dată la 30 de zile, ca să fie prevenită posibilitatea unui atac asupra dispozitivului. Cu toate acestea, sursele susțin că, în cazul lui Trump, au trecut chiar și cinci luni fără ca telefonul pentru apeluri să fie schimbat. Dispozitivul are și cameră foto, ceva ce telefonului lui Obama îi lipsea, astfel că situația ar putea fi și mai periculoasă.

Casa Albă dispută informațiile apărute pe surse, iar oficialii au confirmat că telefonul cu Twitter ”nu necesită schimbări regulate”.

Casa Albă vorbește despre măsurile de securitate sporite de care beneficiază telefonul pe care Trump îl folosește pentru a posta pe Twitter, astfel încât să nu existe riscuri de securitate.

Vulnerabilități zero-day există atât pentru Android, cât și pentru iOS, iar Trump ar fi probabil cea mai importantă țintă din lume pentru spionaj. Nici Twitter nu e un serviciu sigur dacă vorbim despre un asemenea nivel, așa că ar fi indicat ca măsurile de securitate să fie sporite, iar protocoalele respectate.