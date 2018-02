Digi Mobil e iubit de români când vine vorba de portare. Telekom e la polul opus. Dacă vrei să te portezi, am cercetat puțin abonamentele operatorilor ca să-ți zic ce e mai bun.

Ar fi un articol interminabil, dacă aș lua la verificat toate telefoanele și toate abonamentele. Așa că am ales din ofertele Digi Mobil, Vodafone, Telekom și Orange acele telefoane premium pe care operatorii ți le oferă la abonament. Telefoanele sunt mai scumpe la ei decât în piața liberă, cumva evident, dar fiecare dintre acestea vin la niște abonamente predefinite.

Am ales iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 (că Galaxy S9 încă nu e aici), Huawei Mate 10 Pro și Samsung Galaxy A5 (2017) din zona „de buget”. Chiar dacă mai jos am ales abonamentele predefinite, poți alege orice soluție vrei. Diferă doar prețul final pe care îl plătești. Poți opta pentru cel mai ieftin abonament Digi Mobil sau Telekom, cu opțiunile aferente, și dacă telefonul e pe stoc îl cumperi așa. În cazul Vodafone, de exemplu, e mai bine să iei iPhone cu abonamentul predefinit.

Digi Mobil: în ce condiții iei aceste telefoane la abonament

Poate cel mai simplu sistem e la Digi Mobil. Nu contează ce abonament vrei, telefonul e la același preț. iPhone X 64GB costă 5.600 de lei, Samsung Galaxy Note 8 are un preț de 4.350 de lei, Mate 10 Pro de la Huawei costă 3.600 de lei și Samsung Galaxy A5 (2017) e 1.600 de lei. Poți alege telefoanele cu cel mai ieftin abonament sau cu cel mai scump și tot ce se schimbă sunt opțiunile pe care le ai incluse.

Ce ai la Digi Mobil, ca bonus, e că poți cumpăra telefoane în rate. Creditul la Digi Mobil se numește „ING Acum” și se acordă pe loc în magazine selectate. Sunt 24 de rate egale, fără dobândă, incluse în factura Digi Mobil și trebuie să știi că telefoanele vin cu abonament Optim.

Orange: cât costă telefoanele și ce tip de abonament ai la dispoziție

iPhone X costă 3.500 de lei la Orange Me 43. Galaxy Note 8 costă la același abonament 2.800 de lei. Mate 10 Pro nu mai e în ofertă, dar când a fost introdus costa 1.160 de lei cu Orange Me 43. În fine, Galaxy A5 (2017) costă 816 lei cu Orange Me 18. Prețurile sunt în lei ca să le compari mai ușor cu cele de la Digi Mobil și Telekom.

La Orange Me 43 primești 11GB de internet național, cu limită de 5GB în roaming în spațiul SEE, ai minute nelimitate și SMS-uri naționale, dar și în roaming, și mai ai 600 de minute internaționale. Primești Orange TV Go cu acces la 27 de canale TV, Movie Go Unlimited și trafic nelimitat în platformă. Te costă aproape 201 lei pe lună.

Orange Me 18 îți oferă 5GB de internet național, cu limită de 5GB în roaming în spațiul SEE, ai minute nelimitate și SMS-uri naționale, dar și în roaming, și mai ai 600 de minute internaționale. Primești Orange TV Go cu acces la 27 de canale TV, Movie Go Unlimited și trafic nelimitat în platformă. Plătești aproximativ 84 de lei pe lună.

Vodafone: cel mai bun abonament pentru iPhone X

iPhone X 64GB costă 3.030 lei cu abonament Super Red 45 iPhone. Galaxy Note 8 costă 1.954 de lei cu abonament Super Red 49. Cu același abonament ai Huawei Mate 10 Pro la 1.324 de lei. În fine, Galaxy A5 (2017) costă 415 lei (redus de la 555 lei) cu abonament Super Red 26.

Ziceam de abonamentul pentru iPhone X și acesta, pentru 210 lei lunar, îți aduce: 15GB trafic de internet, minute și SMS-uri nelimitate în rețea și național, dar și minute internaționale pe fix, 1.000 de minute internaționale pe mobil și Music, Social, Video Pass (nelimitat, adică).

Super Red 49 te costă 229 lei pe lună și primești: 10GB internet pe mobil, nelimitat minute și SMS-uri, 1.000 de minute internaționale și Social, Music, Video Pass. În fine, pentru Super Red 26 plătești 122 lei pe lună și ai: 6GB internet mobil, nelimitat minute și SMS-uri, și 600 minute internaționale. Rămâne valabile opțiunile Social, Music, Video Pass.

Ce primești la Telekom pentru telefoane de top

Telekom listează iPhone X cu abonamentul Mobil 89 la prețul de 2.000 de lei. Stocul e epuizat însă. Galaxy Note 8, de asemenea, nu e disponibil, dar e listat cu Mobil 89 la prețul de 970 de lei. Deja previzibil, nici Huawei Mate 10 Pro nu e disponibil, dar Mobil 89 ți-l aduce la prețul de 300 de lei. Galaxy A5 (2017) e disponibil: Mobil 25 și costă 700 de lei.

Mobil 25 e un pachet de aproximativ 120 de lei în care sunt incluse 600 de minute internaționale zona 2, 6,5GB trafic de date și nelimitat minute și SMS-uri. Mobil 89 costă 418 lei pe lună și primești 15GB trafic de date, 1.300 de minute internaționale în zona 2, nelimitat pentru toate celelalte.

Acestea fiind consemnate, mai departe decizi. Asta dacă găsești telefonul în stoc, în cazul fericit. Ține cont și de viteza la internet pe care o oferă Digi Mobil, Telekom, Vodafone sau Orange, dar și de acoperirea națională (în caz că ai nevoie).

Lista aceasta nu e exhaustivă și nici n-are pretenția asta. Îți arată doar pe telefoane scumpe, și noi, și pe un model de anul trecut cam ce prețuri sunt practice, ce primești și ce ai putea alege. iPhone X de la Vodafone e rezonabil. La Digi Mobil te duci pentru volumul de trafic de date. La Orange alegi, eventual, și pentru pachetul Orange Go și servicii terțe. În cazul Telekom, e mai greu să găsești telefonul dorit.