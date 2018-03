Digi Mobil a venit în plină iarnă cu o ofertă excepțională: telefoane la zero lei. Sigur, nu sunt gratis, trebuie să plătești, dar nu din prima.

Ofertele cu telefoane gratuite sunt rare, la zile mari. A fost de Black Friday, de la Telekom, și într-o anumită formă sunt acum, de la Digi Mobil. Înainte de oferte trebuie să știi că Digi Mobil nu schimbă prețul telefoanelor în funcție de abonamentul pe care îl alegi. Astfel, poți lua mai ieftin telefoane prin altă schemă.

Digi Mobil oferă telefoane în rate și așa e cazul și acum. Telefoanele costa zero lei avans, apoi plătești rata lunară pentru el. Din fericire, oferta e disponibilă în toată țara, în perioada 16 martie și 7 aprilie. În plină iarnă, chiar poate fi o veste care te bucură. Totodată, telefoane premium sunt mai ieftine, cu un avans sub 100 de euro (465 lei pentru Samsung Galaxy S9 Plus).

Ce telefoane iei de la Digi Mobil cu zero lei

Digi Mobil are o pagină dedicată acestei campanii. Am găsit 12 modele pe care le cumperi cu avans zero și cu o rată lunară de maximum 47,5 lei. Astfel, cel mai bun model este Allview X4 Soul Infinity Z, compatibil 4G – Voce4G și VoceWiFi. Cel mai ieftin este Eboda G400M, cu avans zero și o rată lunară de opt lei. La final, vei fi plătit 192 de lei pe acest dumbphone.

Altfel, ca să profiți de oferta Digi Mobil cu telefoane la zero lei, trebuie să știi că ratele sunt pe 24 de luni prin ING. În plus, până la șase luni ai 50% reducere la abonament. Tot ce trebuie să faci e să-ți portezi numărul în rețeaua Digi Mobil. Dacă portezi o cartelă prepay, ai reducere trei luni. Ultimele statistici despre portare arătau că acest operator câștigă cei mai mulți clienți.

Ca să poți face rate la Digi Mobil trebuie să ai cel puțin 18 ani, cel mult 61 de ani (femei) sau 63 de ani (bărbați), să ai venituri de cel puțin 1.000 de lei pe lună și vechime în muncă de minimum un an.

Mai trebuie spus că Digi Mobil promovează cu această campanie și abonamentul Optim Nelimitat, care costă sub 14 lei pe lună. Primești 50 GB de internet 4G lunar, cu viteze de până la 150 Mbps, și 10 GB în 3G cu viteze de până la 21,6 Mbps. Vitezele nu sunt garantate.

Ce telefoane premium poți lua în rate de la Digi Mobil

Cel mai scump telefon pe care îl poți cumpăra de la Digi Mobil în campania cu avans zero lei este Samsung Galaxy S9 Plus. Prețul lui e de 4.450 de lei, fără rate. Galaxy Note 8 costă 427 lei pe lună. Dacă vrei iOS, ai doar iPhone 8 de 64 GB Gold (rată: 391 lei). Nu lipsesc de pe listă Huawei Mate 10 Pro (383 lei) sau Samsung Galaxy A8 (231 lei).