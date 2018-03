De la Digi Mobil la Orange: iei la preț de nimic cele mai scumpe telefoane

Digi Mobil, Orange sau Vodafone au oferte pentru toate telefoanele. Iar asta e partea bună. Poți să iei la preț bun și telefoanele scumpe.

Fiecare dintre cei patru operatori de pe piață vine cu oferte bune când e vorba de un telefon pe care să-l cumperi la abonament. Asta e și cea mai bună variantă pe care o ai la dispoziție dacă vrei să-ți cumperi un telefon de top, fără să pui gaj un rinichi. De la Digi Mobil la Orange și de la Vodafone la Telekom, ai la dispoziție oferte la abonamente, ca să-ți iei telefoane de top la prețuri bune.

Samsung Galaxy S9 Plus e una dintre variantele pe care să mizezi dacă vrei un telefon de top. Smartphone-ul a fost dezvăluit acum aproximativ o lună, la MWC 2018, și a făcut furori la eveniment. Telefonul are una dintre cele mai bune camere foto de pe piață, cu sistem dual și cu o diafragmă-record, de f/1.4. De asemenea, ai parte și de alte specificații de top, cum ar fi procesorul Exynos 9810 în varianta europeană a telefoanelor, dar și 6 GB de memorie RAM. Ecranul are raport de aspect 18,5:9 și rămâne, în continuare, cel mai bun de pe piață. Telefonul este disponibil și în oferta eMAG, AICI.

iPhone X e telefonul premium pe care îl cauți dacă nu vrei să mergi pe mâna Android. Fie că ești familiarizat cu iOS, fie că e ceva nou pentru tine, telefonul va reuși să te impresioneze, mai ales datorită designului radical pentru un iPhone. Crestătura e încă un subiect controversat, dar Apple a reușit să lanseze un adevărat trend, preluat și de telefoanele Android. Ecranul și camera foto sunt de excepție și restul specificațiilor nu dezamăgesc nici ele. Smartphone-ul este disponibil și la eMAG.

Huawei P20 Pro a fost lansat pe 27 martie și a reușit, la rândul său, să impresioneze publicul. A dat peste cap topul celor de la DxOMark, datorită scorului de 109 puncte, care îl pune la 10 puncte distanță de ocupantul locului doi, S9 Plus. Smartphone-ul are un aranjament de trei camere foto principale, iar cea mai mare dintre acestea are un senzor de 40 de megapixeli. S-ar putea să nu te impresioneze foarte tare că noul telefon are crestătură, dar Huawei n-a făcut decât să sară în barca trendului despre care vorbeam mai sus. Telefonul poate fi găsit și la eMAG.

Cel mai mic preț la Digi Mobil

Samsung Galaxy S9 Plus : 3.999 de lei, cu posibilitatea de cumpărare în 24 de rate. Va trebui să plătești un avans de 465 de lei, apoi vei achita rate egale de câte 166 de lei, lunar.

: 3.999 de lei, cu posibilitatea de cumpărare în 24 de rate. Va trebui să plătești un avans de 465 de lei, apoi vei achita rate egale de câte 166 de lei, lunar. iPhone X : Telefonul nu este disponibil în rate, dar găsești un iPhone 8 la 3.699 de lei, cu un avans de 387 de lei și rate de 138 de lei, lunar.

: Telefonul nu este disponibil în rate, dar găsești un iPhone 8 la 3.699 de lei, cu un avans de 387 de lei și rate de 138 de lei, lunar. Huawei P20 Pro: 3.699 de lei, pe care îi poți plăti în 24 de rate egale. Vei da un avans de 387 de lei și rate lunare de 138 de lei.

Cel mai mic preț la Orange

Samsung Galaxy S9 Plus: 548 de euro, cu abonamentul Me 43.

548 de euro, cu abonamentul Me 43. iPhone X : 669 de euro, cu abonamentul Me 43.

: 669 de euro, cu abonamentul Me 43. Huawei P20 Pro: 349 de euro, cu abonamentul Me 43.

Cel mai mic preț la Telekom

Cel mai mic preț la Vodafone

Samsung Galaxy S9 Plus : 44 de euro, cu abonamentul Super RED 89.

: 44 de euro, cu abonamentul Super RED 89. iPhone X : 359 de euro, cu abonamentul Super RED 89.

: 359 de euro, cu abonamentul Super RED 89. Huawei P20 Pro: gratuit, cu abonamentul Super RED 89.

Chiar și când ești în căutarea unui telefon premium, tot vei găsi o variantă care să te satisfacă. Dacă vrei să-ți iei telefonul în rate cu un abonament simplu, atunci Digi Mobil e o variantă bună. Dacă e loc de abonamente mari, atunci Orange și Vodafone au soluții potrivite. Din păcate pentru Telekom, au retras abonamentul Mobil 89, care ți-ar fi adus, cu siguranță, prețuri imbatabile la telefoane.