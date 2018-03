Țeapa cu Vodafone și Samsung Galaxy S9 fraierește români pe Facebook

Vodafone sărbătorește și vrea să-și promoveze aplicația My Vodafone. Cu ocazia asta dă un cadou mare: Audi RS5. Asta e oficial. Ce nu-i oficial e o pagină de Facebook, în numele Vodafone, care îți promite un Samsung Galaxy S9.

Românii au o lungă istorie cu momente în care au fost fraieriți pe Facebook cu concursuri de tip „like & share” sau „particip”. Nu, moda asta n-a trecut, iar cineva care s-a gândit să profite pe seama campaniei Vodafone de-acum a creat pagina falsă de Facebook MyVodafone Official (cu link-ul: facebook.com/MyVodafone-Official-183491805773075).

Pagina asta are sub 25.000 de abonați și și-a completat secțiunea Despre cât de cât ca cea oficială. A băgat numărul și site-ul oficiale. A pornit pe 24 martie și în mai puțin de-o săptămână a găsit suficienți români dispuși să pună botul la țepe pe net. A încărcat și câteva poze cât de cât oficiale, deși cu vechiul logo, ba chiar a și republicat mesaje oficiale.

Toate astea au culminat cu miza acestei pagini false Vodafone. Mesajul de tip „like & share” a apărut, iar premiul este un Samsung Galaxy S9. „Odata cu terminarea Campaniei My Vodafone, te premiem printr-un concurs cu noul Samsung Galaxy S9+ datorita marii extrageri la Audi RS5”, începe mesajul. Condițiile, firesc, nu există în vreun regulament oficial, ci doar la acel post: „Tot ce trebuie sa faci este sa alegi un numar de la 1 la 5000 / Sa dai like noii pagini MyVodafone Official / Sa dai share la aceasta postare”.

A funcționat, cel puțin cât înseamnă oameni din lista mea. Au fost câțiva care au și dat like acestei pagini false Vodafone, cât și unii care să dea share. C-o fi făcută la mișto, probabil, c-o fi făcută ca după să fie folosită pentru altceva, la fel de probabil. Unde nu există nicio urmă de îndoială e că oamenii, în general, și românii, în particular pe acest caz, sunt extrem de ușor de fraieriți cu gratuități.

Totodată, Facebook demonstrează că face o treabă extrem de proastă la gestionat conținut fals. Altfel, știe să se laude cu schimbările mari pe care le aduce în viețile oamenilor.

Vodafone Romania, pagina oficială a operatorului telecom, i-a comentat unui utilizator pe Facebook și a dezmințit că-i o pagină reală. Comentarii ca acesta sunt numeroase și pe pagina falsă, dar oamenii sunt prea ocupați să dea note, să dea like-uri, apoi share și să susțină o țeapă mizerabilă.

Foarte probabil, țepele de tipul acesta nu vor dispărea – fie că e vorba de operatori și telefoane, fie că e vorba de vedete ca Andreea Esca sau Andra.

Este foarte ușor să păcălești oameni pe internet, mai ales când vii cu un concept care nu poate fi verificat și din care nu ai absolut nimic de pierdut. De vreo trei ani de zile, se tot practică țepele cu „like, share și comentariu cu particip”. Fix în momentul în care lumea uită complet că postările respective au existat, un nou val acaparează internetul. Poți să afli mai multe despre asta din acest editorial.