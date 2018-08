Când se lansează Diablo 3 pe consola Nintendo Switch

Blizzard a lansat oficial cel de-al șaptelea expansion pentru World of Warcraft, dar asta nu înseamnă că nu se ocupă și de alte lucruri. Compania americană a lucrat la o versiune a Diablo 3 pentru Nintendo Switch și este gata să o lanseze.

Diablo 3 ajunge pe Nintendo Switch și va include toate DLC-urile lansate până acum plus câteva lucruri extra dedicate Switch. Este excelent că vei putea ucide sute și mii de monștri oriunde te-ai afla, dar cea mai bună veste este că jocul va putea fi accesat offline și vei putea juca Diablo 3 cu un alt prieten fără să fiți nevoiți să vă conectați la internet.

O cursă lungă cu trenul? Nu mai bine te joci să-ți iei următoarea piesă de armură?

Multiplayer-ul local este flexibil: patru jucători se pot juca pe o singură consolă Switch sau patru console diferite se pot conecta la aceeași sesiune de joc. Pentru toate astea nu ai nevoie de Wi-Fi. Diablo 3 va putea fi jucat datorită serviciului online Nintendo Switch online, care se va lansa în septembrie, apoi toate salvările vor ajunge în cloud.

Deci nu-ți pierzi progresul în joc. Așadar, să ne așteptăm ca jocul să apară pe consola Nintendo după ce este lansat serviciul online, deci fie la finalul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie.

Dacă vrei să-l încerci pe Switch atunci trebuie să plătești 60 de dolari pe jocul Blizzard care va conține și Reaper of Souls și Rise of the Necromancer. De asemenea, jocul vine cu o armură specială, un portret și alte lucruri extra pentru Legend of Zelda.

Zilele trecute, Blizzard a anunțat pe rețelele sociale că se lucrează la mai multe proiecte pentru Diablo. „Unele vor dura mai mult decât altele, dar s-ar putea să avem câteva lucru pe care să vi le arătăm mai târziu în acest an”.

Să fie această variantă de Diablo 3 pentru Switch unul dintre proiectele de care vorbea Brandy Camel, managerul comunității Diablo? Se poate. În legătură cu celălalte proiecte, este posibil ca Blizzard să lucreze la următorul joc din serie deoarece pe site-ul companiei există mai multe anunțuri de joburi pentru „un joc Diablo neanunțat”.