De ce trec oamenii de la Android la iPhone și invers

Un studiu încearcă să răspundă la cea mai grea întrebare din piața de smartphone-uri: de ce renunță oamenii la Android pentru iPhone și invers?

Având în vedere importanța unui smartphone de încredere în viața noastră și nivelul de dependență de acest mic gadget, mi se pare imposibil de înțeles de ce ți-ai dori să treci de la iPhone la Android sau de la Android la iPhone pe parcursul vieții. Trecând însă peste dilema mea personală, numărul celor care migrează de la un SO la altul a devenit foarte mare de la an la an.

Chiar dacă procesul de tranziție de la o platformă la alta este dificil, iar migrarea completă a datelor este deseori imposibilă, foarte mulți se aruncă la acest proiect din motive multiple. În încercarea de a asocia niște motive clare dorinței de a trece de la o platformă de mobile la cealaltă, PCMag a creat un sondaj și l-a sintetizat în tabelul de mai jos.

Cel mai recent studiu pe marginea subiectului migrării a fost realizat pe un număr reprezentativ de 2500 de persoane. Pentru a evidenția mai bine motivele pentru care ai renunța la un anumit sistem de operare, procentele dominante au fost înroșite în tabel.

Astfel, în cazul în care nu era evident, am aflat că cei mai mulți care încep să adopte Android în defavoarea terminalelor Apple o fac din cauza prețului mai accesibil. În mod realist, există foarte multe smartphone-uri de calitate foarte bună pe platforma celor de la Google care costă mai jos de jumătate din prețului unui iPhone de ultimă generație.

Posesorii de Android care trec la iPhone o fac datorită experienței mult mai bune pentru utilizator. În contextul în care 47% din cei intervievați au îmbrățișat această afirmație, statistica respectivă reprezintă mai degrabă un handicap semnificativ pentru Android, decât un avantaj major pentru Apple.