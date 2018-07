Cum transformi un Android în iPhone X, de la interfață la gesturi

Poate îți place iPhone X pentru gesturile de navigare, dar Android ți se pare mai bun. Tocmai de aceea îți arată cum poți să transformi un Android în iPhone X.

Moartea Android va fi derivată din fragmentarea platformei, ineficiența producătorilor de a livra la timp actualizări de firmware și înglodarea în bloatware inutil care îți îngreunăează orice gadget și te lasă fără spațiu.

În același timp însă, succesul global al platformei este derivat din versatiltiatea sa deosebită, abilitatea de a rula pe o varietate foarte mare de configurații hardware și libertatea incredibilă de a-i personaliza interfața. În orice alte condiții, ar fi fost imposibil un tutorial precum acesta.

Dacă vrei să înveți cum transformi un Android în iPhone X, trebuie să ai în vedere căteva detalii. Pe lângă un set destul de stufos de pași pe care trebuie să-i urmezi, este foarte important să fii atent și să-ți asumi faptul că ceva s-ar putea să meargă prost.

De asemenea, la final, schimbările pe care le voi detalia vor arăta mai bine pe anumite aparate, în timp ce în cazul altora, ți-ar putea face interacțiunea mai dificilă cu propriul telefon. Ideal ar fi să ai un telefon cu ecran mare, margini subțiri și o bară de navigație software, pentru a o elimina cu ușurință.

În teorie, acest tutorial ar trebui să se preteze pentru orice utilizator de smartphone cu Android, dar este foarte probabil să nu fie așa.

Trecând peste lucrurile care pot să meargă prost, este foarte important să reții ce poate să meargă bine! După câteva tentative, la final, îți vei putea uimi prietenii prin intermediul manierei surprinzător de eficiente cu care interacționezi cu gadgetul din dotare.

Ce îți trebuie, dacă vrei să știi cum transformi un Android în iPhone X

Pentru a face schimbări majore de interfață pe telefonul tău cu Android, ai nevoie să activezi modul developer sau dezvoltator.

Intră în Settings sau Setări pe aparat la secțiunea About phone, ultimul meniu de jos. Fă tap rapid de șase ori pe numărul versiunii de firmware (Build Number). Ar trebui să fie ultimele valori din lista respectivă. Dacă ai procedat corect, vei vedea un mesaj prin care ți se aduce la cunoștință că ești dezvoltator.

Revino în meniul general de configurare al telefonului și optează pentru Developer Options. De acolo, bifează USB Debugging sau Depanare USB în limba română.

Înainte să te apuci de treabă, ai nevoie de un computer, Mac sau PC, cu ADB instalat. Pentru a avea acces la mecanismul ADB pe Windows, trebuie să descarci această arhivă și să o dezarhivezi într-un director ușor accesibil, precum C:\adb.

Cu tasta Shift apăsată în spațiu liber al aceluiași director, optează pentru ”Open command window here”. În funcție de versiunea de Windows, s-ar putea să vezi funcția PowerShell în loc de Command Prompt. Optează pentru aceea.

Pe Mac, trebuie să fii Administrator și să deschizi o fereastră de Terminal. În spațiu liber, tastează comanda de mai jos pentru a instala Homebrew pe macOS. Din Homebrew, vei instala adb la pasul următor.

ruby - e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" brew cask install android - platform - tools

Este foarte probabil să fii nevoit să îți tastezi parola de administrator pe sistem. Fă gestul respectiv și încarcă-te cu un pic de răbdare. Este posibil ca procesul să dureze 4-5 minute.

Pe Windows sau Mac, în noua fereastră ce-ți va aduce aminte de MS DOS, tastează ”adb devices” fără ghilimele și cu telefonul tău Android conectat. Nu contează dacă te afli în Terminal, Command Prompt sau Powershell.

În acest moment, poți instala aplicația Navigation Gestures a celor de la XDA Developers din Google Play folosind acest link. Pentru a duce tutorialul la capăt și pentru a activa toate gesturile pe care le vezi pe iPhone X, ai nevoie de o extensie de 1,5 dolari pe care o găsești tot în Google Play. În lei, pentru acest beneficiu, am plătit 6,99RON.

Acum urmează pasul pentru care ai nevoie de un computer în preajmă. Fără ghilimele, în fereastra deschisă mai sus pe PC sau Mac, cu telefonul conectat, tastează într-un singur rând:

adb shell pm grant com.xda.nobar android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

Confirmă cu Enter. Această comandă nu face nimic periculos, dar permite aplicației Navigation Gestures instalată la pasul anterior să-ți ascundă bara tradițională de navigație din partea de jos a ecranului.

În contextul în care vei folosi gesturile desprinse de pe iPhone X, nu mai ai nevoie de ea. În plus, dacă te răzgândești, o poți reactiva oricând din meniul aplicației Navigation Gestures. De acum, poți deconecta telefonul de la calculator.

Cum transformi un Android în iPhone X cu Navigation Gestures

După ce ai instalat aplicația și ai pornit Navigation Gestures, primul gest pe care trebuie să-l faci după ce ai urmat toți pașii de mai sus este să activezi Enable Gesture Pill și Hide Navigation Bar. Gesture Pill reproduce bara discretă pe care o vezi în partea de jos a ecranului la iPhone X.

Hide Navigation Bar îți ascunde bara de navigare nativă de pe Android. Dacă dezinstalezi vreodată Navigation Gestures, este foarte important să debifezi în prealabil Hide Navigation Bar pentru a reactiva meniul clasic cu care te-ai obișnuit pe terminalele cu platforma Google.

Pentru că Navigation Gestures nu are ca scop unic recreerea experienței de pe iPhone X, mai trebuie să modifici câțiva parametrii in-app dacă vrei să-ți atingi scopul. Din meniul de setări al aplicației (roata dințată din dreapta sus) ai câteva opțiuni care te interesează, Gestures, Appearance, Behaviour, Compatibility și Experimental Settings.

De aici, ai treabă mai ales cu Gestures – Gesturi. Acolo trebuie să alegi Home în dreptul la Swipe up, Recent App pentru Swipe up and Hold, Back pentru Swipe left, Previous app pentru Swipe right, Notifications pentru Swipe down.

Opțional, dacă te încântă asistentul virtual al americanilor, la Tap and hold, optează pentru Google Assistant.

În teorie, mai sunt câteva particularități pe care le poți modifica pentru a apropia un pic mai mult aspectul barei de la baza ecranului de cea pe care o vezi pe iPhone X. Ca referință, poți folosi imaginile de mai sus și nu trebuie decât să modifici parametrii tăi pentru a-i oglindi pe cei din capturile de ecran.

Cum te simți cu gesturi de iPhone X pe Android

Experiența utilizării unui iPhone X este una foarte specială și, în 99% din cazuri, funcționează ireproșabil. În momentul în care cei de la Apple au decis să elimine butonul principal de la telefonul companiei, l-au înlocuit cu o serie de gesturi intuitive, ușor de ținut minte și foarte ușor de apelat.

Este aproape imposibil să faci un gest greșit care să se reflecte în altceva decât ce ai intenționat. Indiferent dacă este vorba de swipe-uri din marginile laterale, de sus în jos sau de jos în sus, nu îmi aduc aminte să fi funcționat vreodată eronat.

În privința eficienței mecanismelor pe care le-am descris mai sus pentru terminalele cu Android, ca rezultate, acestea se apropie surprinzător de mult de ceea ce vezi pe cel mai scump iPhone.

Din păcate, sunt convins de faptul că va varia semnificativ calitatea experienței în funcție de performanța aparatului tău, diagonala ecranului și construcția sa generală. Dacă mai folosești un smartphone cu butoane fizice sub display sau un senzor de amprentă, nu te vei bucura la fel de mult precum posesorul unui telefon cu rame inexistente pe toate cele patru margini.

Pe de altă parte, aplicația Navigation Gestures îți pune la dispoziție o varietate foarte mare de parametrii pe care îi poți personaliza și, după o serie de experimente, este foarte probabil să ajungi la niște setări care funcționează pentru tine mai bine decât cele pe care le-am detaliat eu mai sus.

Ideea din spatele detaliilor tehnice de mai sus este să ai un punct de pornire, să-ți faci curaj să experimentezi și, în final, să fii mulțumit că ai reușit să pui în aplicare un tutorial destul de complex.