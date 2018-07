De ce Zuckerberg, șeful Facebook, a pierdut 15 miliarde de dolari în 5 minute

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost cândva pe locul trei în lume ca bogăție. Acum a mai coborât câteva locuri din cauză că Facebook nu a mai crescut atât de mult. Dauna pentru el a fost mare, dar nu totală.

Este un lucru previzibil și se mai întâmplă din când în când, cam la fiecare final de trimestru. Compania nu-și atinge țintele, valoarea acțiunilor scade, scade și averea fondatorului, directorului sau a oricărui om care are o parte însemnată din companie. Așa s-a întâmplat și cu Facebook, și cu Mark Zuckerberg.

Averea lui Zuckerberg este dependentă de acțiunile Facebook. Cât timp compania merge bine, și averea lui crește. Însă, așa cum am zis la Jeff Bezos, fondatorul Amazon, el e un miliardar fără bani. Aceea e doar o valoare posibilă, dar n-o are în bancă. Bun, dar de ce a pierdut 15,1 miliarde de dolari în cinci minute la final de iulie 2018.

Cele 15,1 miliarde de dolari pierdute de Mark Zuckerberg reprezintă circa o șesime din averea lui. Scăderea s-a produs pe fondul scăderii prețului acțiunilor Facebook. La închiderea bursei, acțiunile companiei suferiseră o scădere cu 19%. Per total, compania și-a pierdut 120 de miliarde de dolari din valoare.

Toate scăderile au fost în cascadă. Facebook n-a reușit să crească la fel de mult numărul de utilizatori și banii câștigați din reclame. Facebook a raportat 1,47 de miliarde de utilizatori activi pe zi, în timp ce analiştii au anticipat 1,49 de miliarde de utilizatori. În plus, compania a mai anunţat 2,23 de miliarde de utilizatori activi pe lună, sub numărul de 2,25 de miliarde de utilizatori estimat de analişti.

Toate acestea nu sunt însă atât de grave, cât să ducă acțiunile la o așa scădere. Realitatea e că Facebook a fost ajunsă din urmă de criza Cambridge Analytica, de măsurile luate pentru a opri răspândirea de fake news, dar și de strategia de-a pune în News Feed mai mult conținut personal pentru utilizatori și mai puțin de la pagini.

Mark Zuckerberg a încercat să mai spele din imaginea Facebook după o jumătate de an extrem de proastă. Ținând cont de tot ce s-a întâmplat anul acesta, culminând cu GDPR aplicat din mai 2018, se poate spune că o pierdere de 120 de miliarde de către companie și peste 15 miliarde de dolari de către fondator sunt chiar sume mici.