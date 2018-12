Dark Crystal va fi cea mai spectaculoasă animație Netflix, cu o distribuție de top

Netflix continuă șirul investițiilor generoase în conținut original cu Dark Crystal, o producție bazată filmul omonim din 1982 al lui Jim Henson.

În urmă cu aproximativ un an, Netflix a anunțat un parteneriat cu The Jim Henson Company cu scopul realizării unui serial de animație bazat pe filmul The Dark Crystal. La scurt timp după, a început producția la show-ul cu pricina, iar acum avem primele cadre din animație, pentru a ne forma o opinie despre stilul vizual.

Noul show Netflix va fi intitulat The Dark Crystal: Age of Resistance, iar acțiunea are loc cu mulți ani înaintea evenimentelor din film. Serialul va spune povestea a trei Gelfling care descoperă secretul puterii malițiosului Skeksis, doar pentru a intra într-o luptă cu scopul de a salva Thra.

Particularitatea care te va atrage însă în universul fantastic al show-ului s-ar putea însă să nu aibă legătură cu povestea, ci cu distribuția impresionantă din spatele personajelor animate. Nu trebuie să te pricepi la nume de actori ca să-ți dai seama că Netflix a făcut o investiție semnificativă în serial.

Cei trei Gelfling care vor juca rolurile principale vor avea vocile lui Taron Egerton (Kingsman), Anya Taylor-Joy (The Witch) și Nathalie Emmanuel (Game of Thrones). Eu personal sunt încântat de completarea distribuției de către Helena Bonham Carter, Natalie Dormer (Game of Thrones, The Tudors) și Theo James (Divergent). Până și Mark Hamill și Jason Isaacs din Star Wars vor juca în The Dark Crystal: Age of Resistance. Simon Pegg (Mission Impossible), Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) și Keegan-Michael Key (Key & Peele).

”Sunt mândru să afirm că aceasta s-ar putea să fie cea mai impresionantă distribuție creată din cele mai populare show-uri TV și filme, iar acum sunt și mai încântat în legătură cu întoarcerea fanilor pe Thra împreună cu noi și descoperirea acestei lumi pentru prima oară de către spectatorii noi.”, a afirmat Cindy Holland, vicepreședintele Netflix responsabil de seriale originale.