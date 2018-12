2018 pe Netflix: filmele și serialele care ne-au furat inima anul acesta

Anul 2018 se apropie de final, iar cei de la Netflix au vrut să ne amintească de toate filmele și serialele de pe platformă care au făcut acest an mai bun.

În 2018, Netflix nu s-a sfiit să vină cu producții pentru toate gusturile – de la filmul coming-of-age „Sierra Burgess is a loser” și comedia romantică „Set it Up” până la serialul de desene animate cu demoni și prințese bețive „Disentchantment” și serialul horror psihologic „The Haunting of Hill House”.

Astfel, Netflix arată că filmele de dragoste lansate de ei în 2018 care au fost văzute de cele mai multe ori au fost „The Kissing Booth”, „To All the Boys I’ve Loved Before” și „Roxanne Roxanne”.

Mai apoi, dacă vrei să știi ce artiști care au jucat în producțiile Netflix au avut parte de o creștere masivă a urmăritorilor de pe Instagram în 2018, aruncă o privire pe lista de mai jos:

The Fab Five („Queer Eye”) Lana Condor („To All the Boys I’ve Loved Before”) Joel Courtney („The Kissing Booth”) Miguel Herrán („La Casa de Pape”l) Jaime Lorente Lopez („La Casa de Papel”) Maria Pedraza („La Casa de Papel”) Noah Centineo („To All the Boys I’ve Loved Before”, „Sierra Burgess is a Loser”) Joey King („The Kissing Booth”) Hannah Gadsby („Nanette”) Kiernan Shipka („Chilling Adventures of Sabrina”)

În ceea ce privește serialele la care oamenii s-au uitat cel mai mult, fără pauze între episoade, le poți vedea aici:

„On My Block” „Making a Murderer” (Sezonul 2) „13 Reasons Why” (Sezonul 2) „Last Chance U: INDY” „Bodyguard” „Fastest Car” „The Haunting of Hill House” „Anne with an E” (Sezonul 2) „Insatiable” „Orange Is the New Black” (Sezonul 6)

Dacă ai ratat vreuna din producțiile de mai sus, nu e timpul pierdut. La urme urmei, vacanța de Crăciun se apropie și știi și tu că abia aștepți să te strecori sub o pătură și să te uiți la seriale până târziu, știind că a doua zi ai liber.