Dacia a înregistrat o creștere mare pe piața europeană în februarie. Datele au fost furnizate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Per total, piața auto în Europa a crescut în februarie. De la an la an, a fost înregistrată o creștere cu 4%. Cele mai puternice piețe sunt Germania (creștere cu 7,4%) şi Franţa (creștere cu 4,3%), dar Spania (13%) și Olanda au avut cea mai mare creștere față de anul precedent. În ceea ce privește Dacia, a reușit să depășească în această lună branduri mult mai cunoscute și mai puternice.

Astfel, numărul înmatriculărilor de autoturisme noi Dacia în Europa (UE plus ţările EFTA) a înregistrat o creştere de 24,1% în februarie. ACEA informează și că piaţa auto din România a avut o creştere de 5,7%. Asta se traduce în 8.777 de autoturisme noi înmatriculate 8.777.

În ceea ce privește performanța Dacia, 41.037 de autoturisme ale acestei mărci au fost înmatriculate luna trecută în Europa (Uniunea Europeană plus ţările EFTA). Asta reprezintă o creştere cu 24,1% faţă de 33.078 unităţi în luna februarie 2017. Astfel, cota de piaţă a Dacia a ajuns la 3,5%. Creşterea vânzărilor de autoturisme Dacia a compensat scăderea livrărilor de autoturisme marca Renault (0,9%), astfel că, pe ansamblu, livrările grupului francez au crescut cu 6,4%, până la 121.958 de unităţi.

Un număr de 1,159 milioane autoturisme au fost înmatriculate luna trecută în Uniunea Europeană şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), comparativ cu 1,114 milioane autoturisme înmatriculate în februarie 2017. În ceea ce privește mărcile, Reuters informează că Peugeot a crescut cu 15,7%, în timp ce Fiat a scăzut cu 8,8%. În aceeași lună, Volkswagen a crescut cu 8,1%.

Veștile despre Dacia vin la scurt timp după cifrele impresionante înregistrate în cei 14 ani de când a introdus modelul Logan. În 2017, Dacia a reușit un nou record de vânzări: 655.235 de automobile la nivel global, cu peste 12% mai mult față de de anul 2016. Dintre acestea, aproximativ 612.000 de mașini au fost vândute la nivel internațional. Dacia a anunțat că a vândut, la nivel global, cinci milioane de mașini din 2004 și până în prezent.