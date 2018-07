Samsung Galaxy Note 9 apare în prima imagine neoficială

Informații și imagini despre telefonul Galaxy Note 9 s-au scurs pe internet în ultimele două luni, dar nu știi exact ce este real și ce este speculație. Acum, se pare că avem o confirmare asupra modului în care va arăta Samsung Galaxy Note 9, la fel ca Note 8.

Imaginea cu noul telefon Samsung a ajuns la cei de la AndroidHeadlines și, spun ei, vine de la o sursă credibilă. Așadar, dacă chiar așa va arăta Note 9 atunci va fi greu de recunoscut față de un Note 8. Telefonul va avea același design cu margini curbate, două butoane pe partea dreaptă (volum și Bixby) și un buton pe partea dreaptă. Marginea de sus și cea de jos sunt la fel de mici ca cele găsite pe modelul anterior.

Ce mai putem observa în imagine este în partea de sus vom avea o cameră frontală, un scanner de iris, senzori de proximitate și un flash LED. Exact același lucru care se găsește și pe Samsung Galaxy Note 8.

Din păcate, asta este singura imagine cu Note 8 și nu știm cum arată spatele sau ce componente va avea la interior.

Printre noutățile așteptate pe Samsung Galaxy Note 9, un acumulator mai mare e o veste importantă. În timp ce Note 8 are o baterie de 3.300 mAh pentru un ecran de 6,3 inci, Galaxy S9 Plus are o baterie de 3.500 mAh. Astfel, Samsung Galaxy Note 9 ar putea avea o baterie de 4.000 mAh.

Camerele foto vor fi dispuse ca la modelul din prezent. Sub ele va fi scannerul de amprentă. Asta e schimbarea față de primele zvonuri, care prezentau modulul camerelor dispus pe verticală.

O altă schimbare la acest nou telefon va fi modul în care vom folosi stylusul. Acesta va funcționa cu o conexiune Bluetooth și îl vei putea conecta la telefon. Stylus-ul va deveni, astfel, și o telecomandă și îl vei putea folosi pentru a controla diverse dispozitive. Spre exemplu, poți folosi noul stylus ca declanșator pentru un aparat foto, dar îl poți folosi și pentru a controla muzica de pe smartphone, spre exemplu.

Oricum ar fi, nu va trebui să mai așteptăm mult Note 9 deoarece lansarea oficială va avea loc pe 9 august.