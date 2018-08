Cum transformi Windows 10 în Windows XP de dragul melancoliei

Windows XP s-a lansat în urmă cu 17 ani și este considerat în continuare de foarte mulți utilizatori de PC ca fiind cel mai bun sistem de operare. De aceea, s-ar putea să-ți dorești să transformi Windows 10 în Windows XP.

Pe 24 august 2001, versiunea finală RTM de Windows XP ajungea la creatorii de sisteme. Utilizatorii obișnuiți aveau să pună mâna pe cel mai nou sistem de operare Microsoft după două luni, pe 25 octombrie.

După un deceniu în care am experimentat doar upgrade-uri infime aduse interfeței cu care m-am obișnuit de la Windows 95 și Windows 98, XP-ul a fost revoluționar din foarte multe puncte de vedere.

Pe lângă faptul că era surprinzător de stabil pentru un sistem Microsoft, Windows XP avea o interfață colorată și mult mai intuitivă decât în trecut. Temele incluse în Windows sau descărcabile de pe internet schimbau radical modul în care arăta bara de Start, Taskbar-ul și desktop-ul. Pentru prima oară, SO-ul făcea o treabă foarte bună în a-ți instala driverele de care aveai nevoie și, dacă aveai o conexiune stabilă la internet, actualizările regulate aveau un beneficiu real.

Windows XP continuă probabil să aibă o imagine idealizată în mintea utilizatorilor și din cauza faptului că a fost urmat de dezastruosul Windows Vista. Respectivul sistem de operare era o gaură neagră pentru memoria ta RAM și, indiferent cât de performant îți era sistemul, aveai șanse semnificative să se blocheze aleatoriu sau să fie surprizător de lent.

Cei mai mulți posesori de PC-uri clasifică în continuare Windows 7 ca fiind cel mai bun SO, dar sunt multe motive pentru care ți-ai putea dori să știi cum transformi Windows 10 în Windows XP.

Cum transformi Windows 10 în Windows XP: care sunt uneltele

Înainte să te apuci de acest proiect, merită să ai în vedere că setul stufos de beneficii estetice implică un număr destul de mare de operațiuni și un pic de răbdare. Dintr-un punct de vedere, nu este pentru toată lumea.

Dacă ai dezvoltat însă o fascinație pentru Windows XP și îți dorești în mod autentic să recreezi acea interfață pe cel mai nou sistem de operare ieșit din Redmond, înseamnă că ai motivele tale pentru care vrei să începi.

Înainte să te apuci, ai nevoie de câteva lucruri. Imaginea de tapet memorabilă de la Windows XP în rezoluție 4K poate fi descărcată de mai sus sau de pe această pagină de Reddit. Calitatea este aceeași.

Windows XP a avut în mod implicit mai multe butoane de Start, deși a rămas cel albastru în memoria colectivă. Toate texturile pentru butonul de start le găsești pe acest site. Dacă nu vrei să alegi și te încântă ideea de a avea la îndemână toate variantele, folosește acest link.

Textura pentru Taskbar-ul clasic de XP este disponibilă la această adresă de Dropbox. Nu-ți trebuie un cont pentru a o descărca și nici nu trebuie să-ți instalezi aplicația client. Este suficient să faci un click pe cele trei puncte din dreapta sus și să optezi pentru Direct Download.

Va fi vorba de un fișier PNG surprinzător de mic.

Nu în ultimul rând, ai nevoie să descarci și să instalezi un progrămel intitulat NeoClassic-UI. Aceasta din urmă este o variantă actualizată de ClassicShell Start Menu, un software open source ce poate fi descărcat de pe GitHub și care a fost creat inițial pe vremea la Windows Vista.

Important este că funcționează la fel de bine și acum, iar dacă vrei să-l folosești pe altceva decât pe Windows 10, e bine de știu că funcționează la fel de bine pe Windows 7, Windows 8 și 8.1.

Cum transformi Windows 10 în Windows XP, după instalarea NeoClassic-UI

După ce ai descărcat fișierele de mai sus și ai instalat progrămelul necesar în procesul de personalizare, te poți apuca de treabă. Pornește NeoClassic UI și bifează Show all setting în partea de centru sus a interfeței. În primul rând, fă click pe Start Menu Style și optează pentru Classic with Two Columns.

În partea de jos a ferestrei, bifează Replace Start Button și optează pentru Custom în dreapta. Fă un click pe Pick Image și alege una dintre texturile pentru butonul de Start care te in încântă și pe care le-ai descărcat la pasul anterior.

În cazul meu, după ce am activat acest opțiuni, butonul de Start s-a schimbat în conformitate cu setările mele, dar era foarte mic. Ca urmare, am accesat Advanced Button Options, am debifat ”Align to corner of the screen” și, la buton size, am optat pentru 175. În funcție de rezoluția pe care o ai la monitor sau de dimensiunea sa, s-ar putea să arate mai bine cu 200 sau cu 150.

Cea mai mare schimbare pe care o poți aplica folosind acest program este disponibil din secțiunea Skin. Aici, este important să bifezi Windows XP Luna la Skin, să optezi pentru Blue și, eventual, să bifezi Small Icons sau Large Font, în funcție de cât de bine te ajută ochii.

Nu trebuie să apeși pe OK după fiecare modificare pe care o faci în program. Este suficient să confirmi la final după ce ai terminat de aplicat toate particularitățile pe care le definesc în editorial.

Secțiunea de Taskbar din Classic Start Menu implică un set de modificări pe care ar fi bine să le parcurgi cu atenție. Bifează Transparent în partea de sus. Fă click pe Taskbar Texture, apasă pe cele trei puncte din dreapta, echivalentul la Browse și alege textura descărcată anterior. Este vorba de fișierul xp_bg.png. Bifează Tile sub Horizontal Stretching. Apasă pe Ok.

Fă click dreapta în spațiu liber pe Taskbar-ul tău și debifează Show Taskview button, Show Friends, iar în dreptul la Cortana optează pentru Hidden în același meniu.

Ești pe ultima sută de metri cu transformarea Windows 10 în Windows XP

Pentru ca lucrurile să arate ”ca pe vremuri”, mai ai de parcurs doar câțiva pași. Fă click pe Start și apasă pe Settings. Intră la Personalization și, din partea stângă, fă click pe Background, optează pentru browse și alege poza de fundal de la Windows XP la rezoluție mare pe care ai descărcat-o la început.

La secțiunea Colors din stânga, te interesează Windows Colors în dreapta. Fă click pe prima nuanță albastră de pe al treilea rând, iar modificarea cromatică se va vedea în timp real. Un pic mai jos, în aceeași fereastră, bifează Show color on the Accent bar, Start menu și Action Center. Bifează ”Transparency”.

La final, ar trebui să obții o interfață identică cu cea din poza de intro. Este important de reținut că acest tutorial funcționează pe cea mai recentă versiune de Windows 10 și este foarte probabil să funcționeze și pe versiuni viitoare. Eventual, dacă începi să întâmpini probleme după o actualizare, descarcă o versiune actualizată a NeoClassic UI de pe Github.

Dacă te-ai răzgândit și vrei să revii la versiunea standard a meniului de Start, fă click dreapta pe butonul de Start și optează pentru Exit pentru a părăsi progrămelul care ți-a modificat interfața. În mod previzibil, poza de tapet și tema de culoare se modifică după aceea din Settings, în Windows 10.